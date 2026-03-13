La compra de petróleo ruso de EEUU supone una bofetada a la UE que convierte a Putin en el ganador de la guerra y a Zelenski en el gran perdedor

El contexto EEUU pretende rebajar el precio del crudo levantando las sanciones impuestas a Rusia, un castigo impuesto por sus ataques a Ucrania. La medida de Trump llega cuando el precio del barril sigue cambiante, pero siempre por encima de los 100 dólares.

Donald Trump ha firmado un documento que autoriza la compra de petróleo a Rusia, suspendiendo temporalmente las sanciones impuestas por el ataque de Rusia a Ucrania. Esta decisión, que estará vigente durante un mes, ha generado preocupación en Europa, ya que beneficia económicamente a Rusia, permitiéndole vender petróleo a un precio más alto y en mayor cantidad. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han expresado su descontento, destacando que esta medida afecta la seguridad europea y fortalece militarmente a Rusia. Ucrania, liderada por Volodímir Zelenski, se siente traicionada, ya que los ingresos del petróleo podrían financiar ataques contra su país. Macron ha reafirmado el apoyo de Francia a Ucrania, subrayando la necesidad de mantener las sanciones.

Este viernes Donald Trump ha dado un volantazo y ha firmado un documento que autoriza la compra de petróleo a Rusia. Es decir, las sanciones que el Ejecutivo de Vladímir Putin tenía impuestas por atacar a Ucrania quedan suspendidas. De momento, durante un mes. Olvidando la guerra que ya vive su quinto año y en la que Trump había jugado a ser mediador.

Ya lo dijo, hace solo unos días, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Aseguró que Rusia es el único que está ganando con la guerra. Porque la suspensión de las sanciones para la compra de petróleo ruso tiene una consecuencia inmediata: Putin ha ganado y Zelenski ha perdido. O lo que es lo mismo, Trump le ha dado una nueva bofetada a toda la Unión Europea.

Para el Kremlin, el fin de estas sanciones, aunque sea solo durante un mes, supone que Rusia puede contribuir a estabilizar el mercado. "Estados Unidos está tomando medidas para intentar estabilizar los mercados energéticos; nuestros intereses coinciden", aseguran. Pero la realidad es que con esta decisión tomada por Trump, los rusos podrían estar embolsándose hasta 8.000 millones de dólares.

Por ello, Rusia claramente ha ganado. Primero, porque el barril de los Urales, el barril de referencia ruso, ha pasado de cotizar en 40 dólares a superar los 100 dólares.

Y no solo es que Rusia venda el petróleo más caro, sino que, también vende más cantidad. Por ejemplo, Indiay Chinahan aumentado sus compras tras el bloqueo y el aumento de la peligrosidad en el estrecho de Ormuz.

Zelenski pierde y Europa se preocupa

En Europa, el paso dado por la Administración Trump no ha sentado bien. "La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones petroleras rusas es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", ha dicho António Costa.

Aunque, sin duda, los peor parados en este momento son Ucrania y su presidente, Volodímir Zelenski. "Dicen que pretenden estabilizar la situación. Pero el hecho es que Rusia gasta este dinero en armas que atacan masivamente a ucranianos". El dinero de ese crudo, según Zelenski, se destina a engrosar su fuerza armamentística. "Levantar las sanciones solo para que luego haya más drones volando hacia ti, en mi opinión, no es la decisión correcta", critica.

Algo en lo que Emmanuel Macron, presidente de Francia, coincide al criticar el levantamiento de Trump a favor de Putin. "En lo que respeta a los europeos y a Francia, las sanciones deben mantenerse", sentencia.

Macron y Zelenski se han reunido este viernes en París. Una visita que el francés ha aprovechado para recordar y resaltar el apoyo de Francia a Ucrania ante la invasión rusa. Asegura que se "mantendrán firmes con sus aliados", sobre todo ahora que, extrañamente, Rusia sale pidiendo un alto el fuego en Oriente Medio, mientras "se niega obstinadamente a aceptar uno con Ucrania".

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