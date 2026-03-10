Costa tiene un ganador en la guerra de Oriente Medio: dice que Rusia se beneficia de la subida de los precios de los combustibles

¿Por qué es importante? El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, considera que Putin "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania a medida que suben los precios de la energía".

Más de una semana después del inicio de la guerra en Oriente Medio, iniciada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, desde Europa han señalado a otro protagonista. De hecho, al país que más provecho está sacando a este conflicto: Rusia, liderada por Vladímir Putin. Porque para el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, "Rusia es el único ganador de la guerra de Oriente Medio".

En un contexto de subidas de los precios de los carburantes, como el petróleo, pero también de la energía por la guerra contra el régimen iraní, la guerra entre Rusia y Ucrania ha quedado en un segundo plano de atención. Aunque ya estemos en el quinto año de ofensivas. Sin embargo, Putin ha aparecido para reunirse con Donald Trump y buscar una solución rápida para Oriente Medio. Además, se ha mostrado dispuesto a suministrar combustibles a los países europeos, siempre y cuando mantengan una postura constructiva con Rusia durante un largo tiempo.

"Rusia ha sido hasta ahora el único beneficiario de la guerra en Oriente Medio, mientras que los precios de la energía están aumentando y la atención a su guerra contra Ucrania se ha desvanecido", ha dicho Costa en un discurso ante los embajadores de la UE en Bruselas.

Considera que Putin "obtiene nuevos recursos para financiar su guerra contra Ucrania a medida que suben los precios de la energía". Pero también que "se beneficia del desvío de capacidades militares que, de otro modo, podrían haberse enviado a apoyar a Ucrania". Y se beneficia de la menor atención al frente ucraniano, ya que el conflicto en Oriente Medio cobra protagonismo”.

Se planta ante Von der Leyen

En la mañana de este martes, Costa se ha desmarcado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y ha abogado por "garantizar que el mundo siga basado en reglas" en un escenario global donde, según ha afirmado, Estados Unidos "desafía el orden internacional", después de que la alemana cuestionara la víspera la vigencia del orden mundial.

Durante su intervención en la Conferencia Anual de Embajadores de la UE, que se celebra desde este lunes en Bruselas, Costa ha salido en defensa de las "soluciones multilaterales", justo un día después de que Von der Leyen sostuviera en el mismo foro que la UE "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas.

En opinión del socialista portugués, la UE debe aplicar una política exterior "multidimensional", colaborando activamente con la comunidad internacional para "defender los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional", entendiendo que lo que al bloque comunitario le interesa es "garantizar que el mundo siga basado en reglas y en la cooperación, evitando una mayor fragmentación global".

