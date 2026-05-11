Trump dice que no se arrepiente de la salida de EEUU de la OMS tras repatriar a 18 ciudadanos por el brote de hantavirus

Los detalles El presidente estadounidense insiste en que los expertos de la OMS "nos dieron información completamente equivocada sobre el COVID".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió su decisión de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso ante el brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius. Trump criticó a la OMS por su gestión de la pandemia de COVID-19, argumentando que el organismo estaba controlado por China y proporcionó información incorrecta. Respecto al hantavirus, Trump se mostró optimista, destacando la labor del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde 16 de los repatriados fueron llevados. Las autoridades sanitarias consideran que el riesgo para el público es muy bajo, y los pasajeros están siendo vigilados constantemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no se arrepiente de haber retirado a su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio del brote de hantavirus que obligó a repatriar a 18 pasajeros del crucero MV Hondius a territorio estadounidense.

Preguntado por la prensa en el Despacho Oval si las circunstancias actuales le hacían replantearse la salida de EEUU del organismo sanitario internacional, Trump respondió: "No, me alegro". El presidente reiteró las críticas contra la OMS por la gestión de la pandemia de COVID-19 alegadas por su Administración para la retirada de EEUU de la entidad, completada en enero pasado tras iniciar el proceso un año antes.

"Le estábamos pagando 500 millones de dólares al año a la OMS y es mucho dinero, aunque, en el panorama general, no es tanto; pero es mucho dinero, y no nos estaban tratando bien, estaban haciendo diagnósticos equivocados", se quejó Trump.

El presidente estadounidense insistió en que el virus de COVID-19 "salió de Wuhan" y afirmó, sin pruebas, que los expertos de la OMS se "negaron a decirlo porque estaban totalmente controlados por China". "Nos dieron información completamente equivocada sobre COVID-19. Estaban totalmente equivocados", remarcó.

Riesgo "bajo" de hantavirus

Sobre el brote de hantavirus, Trump indicó que espera "que todo salga bien". "Al parecer, no es fácil que se propague (...) y creemos que nos encontramos en una situación muy favorable. Somos muy prudentes, y Nebraska ha realizado una labor fantástica", dijo en referencia al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, a donde fueron llevados 16 de los 18 repatriados del crucero Hondius.

Christine, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, afirmó este lunes que el riesgo de hantavirus "para el público en general sigue siendo muy, muy bajo", después de conocerse que uno de los estadounidenses repatriados desde Canarias dio positivo y otro presenta síntomas leves.

Sobre este último, Brendan Jackson, del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, aseguró que "que alguien tenga síntomas no significa necesariamente que vaya a padecer la enfermedad".

De los 18 pasajeros (17 estadounidenses y un británico residente en EEUU) repatriados al país, dos fueron trasladados a Atlanta para "recibir más evaluación y atención", 15 se encuentran en cuarentena en la Universidad de Nebraska y otro, que dio positivo al virus, permanece en la unidad de biocontención de esa instalación.

Un equipo de médicos y enfermeros voluntarios vigilará a los pasajeros las 24 horas del día. Según aseguraron las autoridades sanitarias en rueda de prensa, las 15 personas en la unidad de cuarentena se encontraban asintomáticos, "en buena forma y de buen humor", aunque visiblemente cansados, por lo que les fue realizada "una evaluación rápida".

El otro caso confirmado de los repatriados es una ciudadana francesa que se encuentra en cuidados intensivos en París. La mujer empezó a tener síntomas en el vuelo a la capital francesa y fue empeorando, aunque actualmente se encuentra estable. Con ella volaron otros cuatro franceses, todos ellos han dado negativo en las pruebas y no presentan síntomas.

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