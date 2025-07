Miedo a lo "woke" en EEUU: denuncian que 'Superman' se ha feminizado y borran de 'Elio' su historia de inmigrante gay

La cultura en Estados Unidos está librando una batalla ideológica que ahora mismo se refleja en estos dos estrenos: 'Superman' y 'Elio'. La primera película, según la derecha estadounidense, es "woke" término usado por Donald Trump que se quiere decir "Awake Not Woke" o "despierto, pero no despertado". En cuanto a la de Pixar, el propio estudio recortó su planteamiento LGTBIQ+ por miedo a disgustar a los espectadores más reaccionarios.

Porque este verano, nos llega desde el espacio dos formas de plantar cara al discurso reaccionario. Dos películas que encarnan a la perfección la tensión política e ideológica existente desde que Trump volvió a ocupar la Casa Blanca.

Empecemos por 'Superman'. La derecha lo acusa de ser "despertado". Dicen que el director ha feminizado al superhéroe clásico y, por ello, están molestos. Denuncian que se ha politizado Superman. "No vamos al cine a que nos metan ideología", han llegado a decir en el telediario de la Fox News. Tampoco les gusta que la película tenga un mensaje a favor de la migración. "Están rehaciendo los clásicos y haciéndolos más progres".

La respuesta del equipo ha sido que, efectivamente, 'Superman' es una historia política sobre un migrante. "Es un buen tipo que busca ayudar a los desfavorecidos", defiende su director James Gunn.

Palabras que han enfadado aún más a la derecha. "No me atrevería a decir que esta es mi visión de la migración y, si no estás de acuerdo, eres un capullo", sentencian.

En el lado contrario tenemos a 'Elio', la nueva película de Pixar. El proyecto se presentó liderado por su director Adrián Molina, que además es latino y abiertamente homosexual. Ha trabajado en otros films de animación como 'Coco' o 'El viaje de Arlo'. Además, su protagonista, es la actriz latina América Ferrera.

En un principio, 'Elio' contaba la historia de un niño gay y latino que busca su lugar en el universo. Pues bien, Pixar eliminó todas las escenas en las que se intuyera su homosexualidad y rebajaron las referencias latinas. Así que el director y la protagonista, según cuenta la prensa de EEUU, abandonaron un proyecto al que han acusado de quedarse sin alma.

La taquilla ha hablado: los blancos y heteros han pasado de verla. Los homosexuales y latinos también. Y 'Elio' es ya el peor estreno de la historia de Pixar. El estudio, por querer atraer a todos los públicos, se ha quedado sin ninguno.