China y Rusia vetan en la ONU un plan para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU en una foto de archivo

Los detalles La resolución del Consejo de Seguridad instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en esta zona. Asimismo, exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

China y Rusia han vetado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que buscaba coordinar esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz, exigiendo a Irán detener los ataques a buques comerciales. La propuesta, respaldada por Arabia Saudí y otros países del Golfo, incluía medidas defensivas y escoltas para embarcaciones. China y Rusia, con derecho a veto, bloquearon la resolución, que obtuvo once votos a favor y dos abstenciones. El estrecho de Ormuz es crucial para el comercio energético global, ya que por él transita el 20% del petróleo mundial, y su seguridad es de gran preocupación internacional.

China y Rusia han vetado este martes una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial.

El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes. Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación. Se trata de un enclave cuyo paso bloqueó Irán tras la ofensiva militar desatada contra ellos hace ya casi 40 días.

Fue entonces cuando Estados Unidos (EEUU) e Israel atacaron el país persa en la que murieron el líder supremo, Alí Jamenei, - sustituido por su hijo, Mojtaba Jamenei-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

De hecho, este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz. Precisamente, horas antes de terminar el republicano ha asegurado que de lo contrario esta noche podría "morir toda una civilización, para no volver jamás".

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