Guillermo Pulido: "EEUU podría arrasar Irán en cuestión de horas, pero Irán podría represaliar destruyendo toda la industria petrolera y gasística del Golfo"

"No sé lo que terminará decidiendo Trump, pero sí puedo decir que estratégicamente no tiene sentido", explica en Al Rojo Vivo Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa, sobre si finalmente Trump cumplirá o no sus amenazas hacia Irán. En el vídeo, los detalles.

"Todo el país podría ser aniquilado en una noche y esa noche podría ser mañana por la noche", ha asegurado el presidente de los EEUU, Donald Trump, a menos de 24 horas de que se cumpla el ultimátum.

Esto es, si Irán no cede, va a arrasar puentes, centrales energéticas, incluso amenaza con atacar objetivos civiles. Por su parte, Irán está convocando a sus jóvenes a colocarse, esta noche o esta madrugada, en esas infraestructuras estratégicas que pueden ser bombardeadas.

"No sé lo que terminará decidiendo, pero sí puedo decir que estratégicamente no tiene sentido", explica Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa.

"Aunque EEUU podría arrasar Irán en cuestión de horas (...) Irán podría represaliar destruyendo toda la infraestructura petrolera y gasista del Golfo Pérsico, con la añadidura de que para Irán esta guerra sí es absolutamente existencial llegar hasta ese punto, mientras que para EEUU tener una crisis económica e histórica monumental no le compensa tanto", argumenta en Al Rojo Vivo el analista.

Es por ello que afirma que, de momento, el dominio de la escalada está "en una fase de equilibrio y no lo tiene EEUU. Y dado que para el interés del actual régimen iraní y de su voluntad sí es mucho más racional llegar a ese punto si no le dejan alternativa, no sé lo que terminará haciendo Trump, pero estratégicamente no tiene el más mínimo atisbo de racionalidad", añade Pulido. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

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