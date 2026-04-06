Día 38 en la guerra de Oriente Medio: Israel ataca tres aeropuertos en Teherán e Irán responde bombardeando Tel Aviv

Los detalles El Ejército israelí ha celebrado la destrucción de decenas de aviones, helicópteros y otros elementos militares en tres aeropuertos de la capital de Irán, mientras el régimen de los ayatolás ha lanzado sus bombas contra Tel Aviv y el sur del país. En Líbano, ya suman más de 1.500 muertos.

Este lunes, Donald Trump ha amenazado con tomar Irán si no reabren el estrecho de Ormuz, afirmando que el país "puede ser aniquilado en una sola noche". Israel, aliado de Trump, ha asestado golpes al régimen iraní, destruyendo infraestructuras militares en Teherán, incluyendo tres aeropuertos. En respuesta, Irán ha atacado Tel Aviv, causando alarma entre los civiles. Mientras tanto, Líbano sufre las peores consecuencias, con casi 1500 civiles muertos desde el inicio del conflicto, y este lunes, al menos tres sanitarios fallecieron en ataques israelíes. Trump insiste en que Irán debe aceptar un acuerdo para la libre navegación de petróleo.

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar a todos los habitantes de Irán. Es más, ha asegurado que podría tomar el país mañana mismo, porque el enemigo "puede ser aniquilado en una sola noche" si no reabren el estrecho de Ormuz.

Su compañero en esta guerra, el Israel de Benjamin Netanyahu, ha asestado dos duros golpes al régimen de los ayatolás. Por un lado, ha acabado con el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria; por otro, el Ejército de Netanyahu ha golpeado en la tarde de este lunes varios aeropuertos en Teherán.

Este es el parte de guerra cuando se cumplen 38 días desde que EEUU e Israel lanzaran las primeras bombas contra Teherán. Una capital que este lunes ha vuelto a sufrir varias explosiones porque, en esta ofensiva, según Donald Trump, cada golpe debilita más y más a Teherán.

Los ataques más importantes, sin duda, los que han destruido parte de los tres aeropuertos de Teherán. Aunque estas bombas están firmadas por Israel, los soldados de Trump tampoco han bajado el ritmo en sus ataques. Porque el Ejército israelí ha celebrado haber bombardeado estas localizaciones y, con ello, destruido decenas de aviones, helicópteros y otras infraestructuras militares iraníes.

Al menos trece muertos en ataques contra una zona residencial en el sur de Teherán

Es más, los soldados de Israel no han dudado en grabar esta ofensiva en vídeo y colgarla en las redes sociales. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver cómo un grupo de militares alardea de haber reducido a escombros decenas de aviones que transportaban armas y grandes sumas de dinero.

Ha sido un ataque combinado a tres aeropuertos diferentes en la capital de Irán, porque, en palabras de Netanyahu: "Israel es más fuerte que nunca, Irán es más débil que nunca".

Irán responde atacando Tel Aviv

Por su parte y ante los bombardeos de EEUU e Israel, el régimen de los ayatolás ha respondido atacando. En la tarde de este lunes, un día más, el sonido protagonista en las calles de Tel Aviv ha sido el de las sirenas que avisan de un posible ataque aéreo.

Sirenas que han obligado a los civiles a paralizar sus vidas para esconderse en los refugios y los búnkeres de la ciudad y esperar que las defensas antiaéreas hicieran su trabajo. Sin embargo, la famosa cúpula de hierro de Netanyahu no ha frenado el ataque al completo con drones en Eliat, al sur de Israel.

En Eliat, han caído las bombas y el ataque ya ha sido reivindicado por los hutíes de Yemen. "El ataque tuvo como objetivo varias zonas militares y vitales para el enemigo israelí en Eilat", han comunicado.

Líbano sigue sumando muertos

La peor parte de los golpes israelíes la están sufriendo los civiles en Líbano, donde ya han sido asesinadas casi 1500 personas desde el inicio de la guerra

Pero, sin ninguna duda, la peor parte de los golpes israelíes la están sufriendo los civiles en Líbano, donde ya han sido asesinadas casi 1500 personas desde el inicio de la guerra. Desde el 28 de febrero de 2026.

Además, en la jornada de este lunes, al menos tres sanitarios han muerto en los últimos ataques israelíes sobre el sur de Líbano, aunque el total de fallecidos durante la jornada podría superar la veintena, según han informado las autoridades y medios libaneses.

Dos de los trabajadores sanitarios han muerto en un bombardeo de un dron israelí sobre la sede de la Autoridad Sanitaria Islámica en Haris, en el distrito de Bint Yebeil, tal y como ha contado la agencia de noticias oficial libanesa, NNA. El otro profesional, en este caso personal de ambulancias de la Asociación Al Risala, ha muerto en un ataque israelí en Sidiquín, en el distrito de Tiro, también en el sur de Líbano. Estaba realizando una operación de evacuación de heridos y cuerpos de fallecidos de un ataque previo ocurrido el domingo, según ha explicado el Ministerio de Sanidad libanés en un comunicado. Dos sanitarios más han resultado heridos y la ambulancia ha sufrido daños.

Y todo esto, mientras Trump asegura que "cada puente en Irán va a ser devastado a las 12 de la noche de mañana" si no hay "un acuerdo que sea aceptable" para abrir la "libre navegación de petróleo" en el estrecho de Ormuz. Irán ya ha dicho que va a hacer oídos sordos a estas amenazas que han calificado de "delirantes".

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