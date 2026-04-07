La falta de queroseno por la guerra en Irán ya obliga a cancelar los primeros vuelos en Europa, pero no en España

¿Qué están diciendo? "En estos momentos, la situación de España es absolutamente diferente a la de otros países europeos", asegura el ministro de Industria y Turismo. Aunque Meloni habla de "acabar con todo el suministro energético" necesario.

La guerra está afectando a algunos aeropuertos europeos, como en Italia, donde se han cancelado vuelos por falta de queroseno. La presidenta Giorgia Meloni advierte sobre posibles problemas energéticos. En contraste, España mantiene un mensaje de calma. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, asegura que la situación es diferente en España, y Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, confirma que no se prevén problemas de suministro de queroseno en el corto plazo. Esto se debe a la producción local del 80% del queroseno. Sin embargo, los precios están subiendo, y se recomienda anticipar la compra de vuelos con cancelación. AENA no reporta problemas de suministro en España.

Las consecuencias de la guerra ya se están haciendo notar en algunos aeropuertos de Europa. Por ejemplo, en Italia, los medios de comunicación ya avisan de los primeros vuelos cancelados y de que se han activado limitaciones de combustible.

Porque la falta de queroseno está obligando a cancelar los primeros vuelos. O en palabras de la presidenta italiana, Giorgia Meloni: "Si la situación empeora, podríamos acabar sin todo el suministro energético que necesitamos, incluso en Italia".

En España, desde el Gobierno quieren trasladar un mensaje de tranquilidad. "En estos momentos, la situación de España es absolutamente diferente a la de otros países europeos", ha asegurado Jordi Hereu, el ministro de Industria y Turismo.

Una posición que ha corroborado ya la patronal de aerolíneas españolas. Javier Gándara es el presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas, y cree que "en España no se prevén problemas de suministro de queroseno de la aviación, al menos en el corto plazo".

Un escenario que se explica, entre otros factores, por la menor dependencia energética del exterior. "El 80% del queroseno de la aviación que se consume en nuestro país está producido en las refinerías que se encuentran a lo largo y ancho de nuestra geografía", ha explicado Gándara.

Eso sí, esta relativa estabilidad no nos hace inmunes. Porque, como ya ha confirmado Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU: "Ya estamos notando una subida de precios".

Si otros países reducen operaciones, también pueden verse afectadas las conexiones con España. Y, de cara al verano, ya se recomienda anticipar la compra. "Es muy importante que se contrate, si puede ser, vuelos con cancelación", añade la OCU. Sin olvidar, que hay que poner una especial atención a posibles recargos por combustible.

Mientras tanto, desde AENA aseguran que no hay indicios de problemas de suministro en los aeropuertos españoles en estos momentos.

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