EEUU ofrece casi nueve millones de euros por información sobre la cúpula iraní mientras Mojtaba Jamenei sigue en su escondite

¿Qué está pasando? Con los principales nombres del régimen encabezando una manifestación en Teherán, el nuevo líder supremo de Irán sigue sin dar señal de vida alguna desde el 28 de febrero. "Está herido y probablemente desfigurando", afirma Pete Hegseth.

Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos para localizar a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, ofreciendo una recompensa de casi nueve millones de euros por información sobre su paradero. La Administración Trump busca localizar a Jamenei, a quien describen como "herido y probablemente desfigurado", y a otros altos cargos iraníes, incluyendo a Ali Larijani y Esmail Jativ. A pesar de estas acciones, Jamenei no ha aparecido en público, mientras que otros líderes iraníes, como el presidente Masud Pezeshkian, han participado en manifestaciones en Teherán. La situación refleja el secretismo y las tensiones persistentes entre Estados Unidos e Irán.

Estados Unidos ha dado un nuevo paso para localizar a Mojtaba Jamenei. Para saber dónde está el nuevo líder supremo de Irán y el resto de la cúpula del régimen. La Administración Trump, en su intento de encontrar al hijo del fallecido Ali Jamenei, ha ofrecido casi nueve millones de euros a todo aquel o aquella que les ofrezca información sobre su paradero.

Porque quieren llegar hasta él. Porque buscan sea como sea y por todos los medios posibles hallar a un líder supremo del que dicen está "herido y probablemente desfigurado". Así al menos lo ha afirmado Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU, que dice que los líderes iraníes, "desesperados, se han escondido bajo tierra": "Cobardes, es lo que hacen las ratas".

Y para localizarles no van a escatimar en gastos. Porque la recompensa por Jamenei se extiende para otros nueve altos cargos de Teherán, incluyendo a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Esmail Jativ, ministro de Inteligencia, y Eskandar Momeni, que ocupa la cartera del Interior.

También forman parte de esta lista el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi, y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Ali Asghar Heyazi. Washington pide asimismo esta recompensa por cuatro personas de las que no ha ofrecido identidad: un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.

De momento, Jamenei sigue sin aparecer ni en vídeo ni en audio. El nuevo líder supremo, del que Israel también afirma que podría estar herido, compartió un comunicado con el pueblo iraní que leyeron en la televisión estatal sobre una imagen suya de archivo. Nada actual. Nada que indique cómo está.

Porque ni se ha dejado ni se deja ver. Algo que sí han hecho el resto de líderes iraníes como, por ejemplo, el presidente del país. Porque Masud Pezeshkian ha encabezado una manifestación en Teherán para escenificar un golpe de fuerza.

Junto a él, otros altos cargos como el propio Ali Larijani, uno de los objetivos de Trump: "Nos mantendremos fuertes frente al enemigo. Cuando más presión ejerza, más fuerte será la voluntad de nuestra nación".

También estaba allí Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán: "EEUU es responsable de este desastre y de la destrucción de la región. Debemos detenerlos".

Con total naturalidad estaban todos. Paseando por Teherán. Mientras, cerca de la marcha ha caído un proyectil causando la muerte de al menos una mujer.

Ante esto, Mojtaba Jamenei sigue sin aparecer. Sigue siendo la imagen del secretismo de Irán y un líder supremo 'fantasma'. Está amenazado desde incluso antes de su elección, después de que Israel ya avisara con que le tenía en su punto de mira y de que el propio Trump afirmase de que el nuevo mandamás iraní "no durará mucho" sin la aprobación de Estados Unidos.

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