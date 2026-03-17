EEUU e Israel descabezan la cúpula de Irán: los ayatolás confirman la muerte del jefe de Ali Lariyani y el jefe de las milicias Basij

¿Por qué es importante? El régimen iraní ya ha perdido a cinco de sus figuras principales en el conflicto con Israel y Estados Unidos y cada vez quedan menos integrantes del núcleo duro que dirigía el país.

Los ataques de Estados Unidos e Israel están logrando desestabilizar la cúpula iraní. Esta ofensiva ha eliminado a figuras clave del régimen, incluidas cinco personas de alto nivel. Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, fue el primero en caer en junio. Posteriormente, un ataque conjunto de EEUU e Israel mató al líder supremo, Ali Jamenei, y al jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Mosavi. Recientemente, Israel informó de la muerte de Ali Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Aunque Irán no ha confirmado su muerte, la Guardia Revolucionaria sí confirmó el fallecimiento de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij.

Aunque Irán sigue respondiendo, los ataques de Estados Unidos e Israel están surgiendo efecto. Concretamente, están logrando acabar con la cúpula iraní que estaba dirigiendo el país. La ofensiva ya había acabado con tres de sus figuras claves y en esta semana Israel ha anunciado la muerte de otras dos personas de alto nivel en el régimen: Gholamreza Soleimani y Ali Lariyani.

El primero que cayó fue Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria. Él era el encargado de dirigir las operaciones con milicias como Hamás o Hizbulá, pero en los ataques del pasado junio de Israel, el Ejército de Benjamin Netanyahu logró acabar con su vida.

Los siguientes fueron eliminados en el ataque sorpresa que dio comienzo a la guerra que todavía sigue en marcha. La ofensiva logró sorprender al régimen iraní y el bombardeo conjunto lanzado por EEUU e Israel consiguió matar a dos de los más altos cargos iraníes. El primero de ellos, el más importante: Ali Jamenei. El líder supremo, ahora sustituido por su hijo, falleció en Teherán en el mismo ataque en el que también perdió la vida Abdolrahim Mosavi, jefe del Estado Mayor.

Durante dos semanas, el resto de líderes iraníes habían esquivado los ataques contra ellos, pero el Ejército israelí ha anunciado que ha tenido éxito en sus acometidas en días consecutivos. Este lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que habían acabado con Ali Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, y mano derecha del difunto líder supremo.

Tanta era su importancia que Benjamin Netanyahu ha salido en persona a anotarse el tanto del que consideraban, de facto, el líder del régimen iraní ante la falta de imágenes de Mojtaba Jamenei. Lariyani llevaba más de tres décadas en el aparato del régimen. Ya en los años 90 fue ministro, director de la televisión estatal y más tarde presidente del Parlamento. No fue hasta el pasado mes de febrero cuando cogió todavía más peso después de que el ayatolá Jamenei lo designara como uno de los responsables de gestionar el país en caso de su muerte.

La Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado también la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, la encargada de la represión ciudadana (y que habría llevado acabo la respuesta estatal a las protestas de principios de año).

En un comunicado recogido por las agencias Fars y Tasnim, ha explicado que Soleimani murió "en un ataque terrorista" y elogió el papel "estratégico e inigualable" del comandante dentro de la Basij. Además, aseguró que a pesar de este asesinato la Basij no cesará en la lucha.

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