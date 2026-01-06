La Casa Blanca estudia "diversas opciones" para hacerse con Groenlandia y no descarta "el uso de las Fuerzas Armadas"

Los detalles EEUU refuerza su amenaza contra Groenlandia pese al rechazo en bloque de Europa y se justifica asegurando que es una cuestión de "seguridad nacional".

La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump y su Gabinete están evaluando opciones para controlar Groenlandia, incluyendo el uso de las Fuerzas Armadas. Trump considera la adquisición de Groenlandia como una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el Gobierno de Trump ha enfatizado su disposición a actuar unilateralmente para proteger sus intereses. Sin embargo, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, aboga por una Groenlandia independiente con lazos económicos con EE.UU. Dinamarca y Groenlandia han rechazado firmemente estas intenciones, advirtiendo sobre las consecuencias para la OTAN.

La Casa Blanca ha afirmado este martes que Donald Trump y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses", al considerar el territorio "una prioridad de seguridad nacional".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena 'CNBC' y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que EEUU ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para encarar un juicio federal por narcoterrorismo, el Gobierno Trump ha subrayado que Washington actuará de manera unilateral para defender lo que considera intereses de seguridad nacional y el propio Trump ha vuelto a mencionar que EEUU necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.

El lunes, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

"¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa y cuyo Gobierno ha expresado su rechazo a la idea de ser parte de EEUU.

A su vez, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descartó que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena 'CNBC'.

Rechazo frontal de Europa

Esta nueva amenaza de EEUU llega tras el rechazo de multitud de estados europeos y la tajante negativa de Groenlandia y Dinamarca.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo que se toma en serio las intenciones del republicano y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

Por su parte, el presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sentenció que "basta de fantasías sobre la anexión". Más tarde, en un tono más sosegado, llamó a evitar el "pánico" por el reiterado interés estadounidense en el territorio danés y se abrió a estrechar la relación con Washington.

"No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", dijo el lunes en una rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa.

