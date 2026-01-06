Ahora

Canadá se alinea con Europa y apoya la soberanía de Dinamarca en Groenlandia ante las amenazas de Trump

El contexto Así se ha pronunciado el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante una reunión que ha mantenido en París con su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una imagen de archivo.El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en una imagen de archivo.Sean Kilpatrick - EP
El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reafirmado este martes el apoyo de Canadá a la integridad territorial de Dinamarca, "incluida Groenlandia". Unas declaraciones que ha hecho durante una reunión que mantuvo en París con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, según ha recogido la agencia EFE.

"Canadá siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia", ha asegurado Carney durante su encuentro y en un mensaje que más tarde publicó en sus redes sociales. De esta manera, el vecino de Estados Unidos (EEUU) se alinea con los países europeos que este martes emitieron un comunicado conjunto.

Asimismo, Carney ha insistido en que "el futuro de Groenlandia será determinado por Groenlandia y Dinamarca. Canadá seguirá trabajando con Dinamarca, Groenlandia y otros socios en nuestra común responsabilidad con la seguridad y resiliencia del Ártico".

Al mismo tiempo que Carney se reunía en París con Frederiksen, el Gobierno canadiense anunciaba que la gobernadora general del país, Mary Simon, que actúa como jefa de Estado en representación del monarca británico, y la ministra de Exteriores, Anita Anand, visitarán Groenlandia a principios de febrero. Durante su visita a Groenlandia, Anand y Simon, quien es una indígena del Ártico canadiense, abrirán el primer consulado de Canadá en el territorio administrado por Dinamarca.

