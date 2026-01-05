Dinamarca y Groenlandia se plantan ante Trump: del "basta de fantasías" al "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará"

¿Por qué es importante? Trump volvió a insistir el domingo en sus amenazas de anexionarse la isla. "Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional", lanzó en el Air Force One camino de Washington solo un día después de su ataque contra Venezuela.

El interés de Donald Trump en Groenlandia ha generado reacciones de líderes groenlandeses y daneses. Jens-Frederik Nielsen, presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, ha llamado a evitar el pánico y ha rechazado las comparaciones con Venezuela, enfatizando que Groenlandia es un país democrático. Nielsen busca profundizar relaciones con la OTAN y EE.UU., pero sin presiones ni fantasías de anexión. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también ha respondido a Trump, subrayando su confianza en la democracia y advirtiendo sobre las consecuencias de un conflicto entre países de la OTAN. Mientras tanto, Trump insiste en que EE.UU. "necesita" Groenlandia por razones de seguridad nacional.

Groenlandia está en el punto de mira de Trump y el líder groenlandés y la primera ministra danesa no han dudado en responder. El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha llamado este lunes a evitar el "pánico" por el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio danés y se ha abierto a estrechar la relación con Washington. Antes de estas palabras, sin embargo, lanzaba un claro mensaje a Trump: "Basta de fantasías sobre la anexión".

"No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", ha dicho este lunes Nielsen en rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa.

Nielsen ha rechazado las comparaciones con Venezuela, en donde Estados Unidos realizó hace dos días una intervención militar para capturar al presidente, Nicolás Maduro. "Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años", ha afirmado. El presidente groenlandés ha asegurado que quiere "profundizar" y "reforzar" la relación con la OTAN y tener una "línea directa" de comunicación con Estados Unidos, no a través de los medios de comunicación.

Horas antes, en un comunicado en su perfil de Facebook, Nielsen se ha dirigido más directamente a Trump: "Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías sobre la anexión". "La retórica inmediata y reiterada de Estados Unidos es total y absolutamente inaceptable", ha insistido. "Cuando el presidente de Estados Unidos dice 'necesitamos Groenlandia' y nos vincula con Venezuela y la intervención militar, no solo está mal, sino que es una falta de respeto", ha criticado.

Ni "nerviosa" ni "ingenua"

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también se ha pronunciado este lunes sobre las aspiraciones de Trump de hacerse con Groenlandia y ha reconocido que se toma en serio las intenciones del presidente de EEUU, pero ha afirmado que hace todo lo posible para que todo termine bien. "Creo en la democracia y en el orden internacional basado en normas", ha subrayado.

Frederiksen ha indicado que no está "nerviosa", pero que tampoco es "ingenua" con respecto a la posibilidad de que Washington actúe para imponer sus intereses. Por ello, ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

"Este es NUESTRO hemisferio"

Trump ha afirmado en varias ocasiones el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense. La designación el mes pasado del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU para Groenlandia desató las críticas de los gobiernos danés y groenlandés y una protesta formal ante el embajador estadounidense.

Groenlandia, un estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

El domingo, además, Trump volvió a insistir en sus amenazas de anexionarse la isla. "Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional", lanzó en el Air Force One camino de Washington solo un día después de su ataque contra Venezuela. El mandatario se permitió, incluso, bromear: "Dinamarca aumentó la seguridad en Groenlandia, agregaron un trineo de perros más".

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha tensado este lunes, aún más, la situación con una publicación en su cuenta de X. "Este es NUESTRO hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada", ha escrito.

