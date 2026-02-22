Austria ofrece un acuerdo de confidencialidad a los turistas para que sus paisajes no se popularicen y evitar la masificación

Los detalles Al firmarlo, el turista se compromete a no publicar en sus redes sociales los lugares que visite.

El turismo masivo, impulsado por las redes sociales, ha hecho que muchos destinos pierdan su encanto secreto al convertirse rápidamente en tendencia. En Austria, aunque la ópera es un atractivo conocido, el país ofrece mucho más por descubrir. Para preservar estos lugares, se ha lanzado una campaña que invita a los turistas a firmar un acuerdo de confidencialidad, comprometiéndose a no publicar sus visitas en redes sociales. Aunque no es legalmente vinculante ni conlleva multas, el objetivo es claro: evitar que todo se haga viral. A cambio, los visitantes obtienen acceso a más de 120 recomendaciones locales.

Cuando viajamos, rápidamente publicamos imágenes en nuestras redes sociales y en cuestión de horas, un rincón secreto deja de serlo. Las redes convierten paisajes en tendencia y las tendencias en multitudes. En el caso de Austria, seguramente el primer post sería en la ópera, pero hay mucho más sobre el país que todavía no conocemos.

Lo bueno es que ahora existirá la posibilidad de hacerlo, aunque para descubrirla y vivirla hay que firmar un acuerdo de confidencialidad con el que el turista se compromete a que no publicará en redes los lugares que visite.

No es legal y no hay multas, pero el mensaje de esta campaña es claro: no todo tiene que hacerse viral. Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad, se tiene acceso a más de 120 recomendaciones seleccionadas por los propios austriacos.

