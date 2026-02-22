Ahora

Las redes sociales, a un lado

Austria ofrece un acuerdo de confidencialidad a los turistas para que sus paisajes no se popularicen y evitar la masificación

Los detalles Al firmarlo, el turista se compromete a no publicar en sus redes sociales los lugares que visite.

Imagen de Viena
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cuando viajamos, rápidamente publicamos imágenes en nuestras redes sociales y en cuestión de horas, un rincón secreto deja de serlo. Las redes convierten paisajes en tendencia y las tendencias en multitudes. En el caso de Austria, seguramente el primer post sería en la ópera, pero hay mucho más sobre el país que todavía no conocemos.

Lo bueno es que ahora existirá la posibilidad de hacerlo, aunque para descubrirla y vivirla hay que firmar un acuerdo de confidencialidad con el que el turista se compromete a que no publicará en redes los lugares que visite.

No es legal y no hay multas, pero el mensaje de esta campaña es claro: no todo tiene que hacerse viral. Una vez firmado el acuerdo de confidencialidad, se tiene acceso a más de 120 recomendaciones seleccionadas por los propios austriacos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que intentaba entrar en la casa de Trump en Mar-a-Lago
  2. Oleada de violencia en México tras la caída de 'El Mencho': disturbios, tiroteos y código rojo en el estado de Jalisco
  3. Sánchez, convencido de que las elecciones en Castilla y León serán el "punto y final" del tándem PP-Vox
  4. Irán y EEUU, abocados a un conflicto que se puede tornar bélico mientras las protestas no cesan
  5. El rancho de los horrores de Epstein: una granja de inseminación donde habría menores enterradas
  6. El juez Castro responde a las "falsedades objetivas" que Juan Carlos I narra en su libro: "¿Se supone que el rey emérito se ha documentado? Parece que no"