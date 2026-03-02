Ahora

Guerra en Oriente Medio

¿Qué gana Trump convirtiendo a Irán en un régimen afín? No, el objetivo de EEUU no es democratizar

¿Por qué es importante? Uno de los aspectos fundamentales es el estrecho de Ormuz: si EEUU lograse controlarlo, la seguridad energética de China dependería de su mayor enemigo y lograría debilitar a Rusia al eliminar el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur.

¿Qué gana Trump convirtiendo a Irán en un régimen afín? No, el objetivo de EEUU no es democratizar
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los expertos apuntan a que el objetivo del presidente estadounidense, Donald Trump, no es democratizar Irán, sino tener en el poder a alguien que esté alineado con los intereses de Estados Unidos (EEUU). Pero, ¿qué gana Trump convirtiendo a Irán en un régimen afin?

China compra el 80% del petróleo que produce Irán. Dejarle sin ese petróleo significaría que China perdería el 15% del crudo que consume cada día. Además, controlando Irán, China ya no podría utilizar los puertos, infraestructuras y telecomunicaciones que ha construido allí.

El segundo aspecto fundamental es el estrecho de Ormuz. Si EEUU lograse controlarlo, la seguridad energética de China (gas y petróleo) dependería de su mayor enemigo. El 80% del petróleo que importa China por mar pasa por este estrecho. En total son cinco millones de barriles diarios. También lograría debilitar a Rusia si elimina el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, una alternativa al Canal de Suez que conecta a Rusia con India reduciendo los costes un 40%.

Además, Trump logaría terminar con el programa nuclear iraní. Poner fin a esa amenaza libraría a Israel de mucha tensión, porque Irán dejaría de mandar armas a las milicias que luchan contra ellos. Tras la caída de Bashar al-Assad y la eliminación de Jamenei, EEUU e Israel se consolidarían como las potencias dominantes en la zona, con lo que consolidarían las inversiones estadounidenses en Oriente Medio, y atraerían más inversiones de Oriente Medio a su país.

Internamente Trump también podría salir reforzado: porque aunque su electorado más fiel, los MAGA, le echan en cara que se haya metido en una guerra con Irán, un éxito internacional reforzaría su imagen a nivel interno. Podría presentarse como el hombre que ha frenado a China, que evita el riesgo de una bomba atómica iraní y que asegura las inversiones estadounidenses en Oriente Medio. Todo esto ayudaría en las elecciones de medio mandato, y a Trump le hace falta.

Y, por su puesto, que a nadie se le olvide: mientras la opinión debate sobre Irán, no están hablando de Trump y el caso Epstein. Y como pasó en Gaza, seguro que Trump termina haciendo buenos negocios para él y sus hijos en Irán.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"
  2. El Gobierno asegura que ni Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" a Irán
  3. Irán amplía el conflicto a una crisis energética: Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería
  4. Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"
  5. La CIAF detecta "incongruencias" en la documentación aportada por Adif sobre el accidente de Adamuz
  6. Manu Sánchez, el "payaso serio" que se muere de risa: "Me ha llegado la hostia del cáncer y no he podido deshacerme del humor"