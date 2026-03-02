La odisea de 24 horas de Munir para poder salir de Irán: "No sabes si te puede caer cerca o no"

Los detalles El futbolista, que está jugando en la primera división iraní, le pilló el inicio del ataque en Teherán y ha logrado salir del país vía Turquía.

El futbolista hispanomarroquí Munir El Haddadi, que jugaba en la primera división iraní, se vio atrapado en Teherán tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Su intento de huida en avión fracasó cuando la nave no despegó, obligándolo a optar por la vía terrestre. Munir recorrió 16 horas por carretera hasta la frontera con Turquía, grabando la lluvia de misiles en el trayecto. Con poca posibilidad de descanso, logró llegar a Turquía, desde donde voló a Estambul y finalmente a Madrid. A su llegada, expresó su alivio tras una odisea de 24 horas.

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha pillado a algunos españoles en territorio iraní. Uno de ellos es el futbolista hispanomarroquí Munir El Haddadi, que actualmente estaba jugando en la primera división iraní y el estallido del conflicto le pilló en Teherán y ha vivido una odisea de viaje de más de 24 horas para poder salir del país y llegar a España.

El delantero estaba dentro del avión para huir del horror, pero la nave no despegó: "Estamos en la pista para salir y nos dice la chica 'oye tenéis que bajaros'".

Una vez que se bajó, Munir optó por la vía terrestre. 16 horas por carretera tuvo que hacer hasta llegar a la frontera con Turquía: "No te puedes imaginar el tráfico que había". Y, con tanto tiempo atrapado allí, le dio tiempo para ir grabando la lluvia de misiles que presenciaba por el camino.

"Dormía una hora y luego me despertaba. No puedes estar tranquilo y no puedes dormir", explica. Por suerte, pudo llegar a la frontera y coger un vuelo a Estambul. De allí, otro que le ha llevado a Madrid. "No sabes si te puede caer cerca o no. Gracias a dios estamos aquí", ha aseverado a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez tras una odisea de 24 horas que no olvidará.

