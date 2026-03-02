Ahora

Huida del horror

La odisea de 24 horas de Munir para poder salir de Irán: "No sabes si te puede caer cerca o no"

Los detalles El futbolista, que está jugando en la primera división iraní, le pilló el inicio del ataque en Teherán y ha logrado salir del país vía Turquía.

Munir El Haddadi, a su llegada a Madrid desde Irán
El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán ha pillado a algunos españoles en territorio iraní. Uno de ellos es el futbolista hispanomarroquí Munir El Haddadi, que actualmente estaba jugando en la primera división iraní y el estallido del conflicto le pilló en Teherán y ha vivido una odisea de viaje de más de 24 horas para poder salir del país y llegar a España.

El delantero estaba dentro del avión para huir del horror, pero la nave no despegó: "Estamos en la pista para salir y nos dice la chica 'oye tenéis que bajaros'".

Una vez que se bajó, Munir optó por la vía terrestre. 16 horas por carretera tuvo que hacer hasta llegar a la frontera con Turquía: "No te puedes imaginar el tráfico que había". Y, con tanto tiempo atrapado allí, le dio tiempo para ir grabando la lluvia de misiles que presenciaba por el camino.

"Dormía una hora y luego me despertaba. No puedes estar tranquilo y no puedes dormir", explica. Por suerte, pudo llegar a la frontera y coger un vuelo a Estambul. De allí, otro que le ha llevado a Madrid. "No sabes si te puede caer cerca o no. Gracias a dios estamos aquí", ha aseverado a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez tras una odisea de 24 horas que no olvidará.

