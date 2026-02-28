La guerra contra Irán ya se cobra sus primeras víctimas mortales: al menos 51 niñas muertas en el ataque a un colegio

Los detalles El vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, ha informado del suceso y ha señalado que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes.

Un ataque israelí contra una escuela de primaria en Minab, Irán, ha dejado 51 niñas muertas y más de 60 heridas, según el gobernador de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh. El ataque forma parte de una operación militar conjunta entre Israel y Estados Unidos, anunciada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán. En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. La situación ha generado caos en las calles iraníes, con cierre de espacio aéreo e interrupción de internet. Donald Trump ha señalado que el objetivo es desmantelar el poder de la República Islámica.

El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab asciende a 51, mientras que más de 60 estudiantes han resultado heridas, informaron las autoridades locales. El gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh, confirmó ambas cifras y lamentó el ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebe.

Poco antes, el vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, informó del ataque de la mañana de este sábado y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.

A primera hora de este sábado, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Las calles han protagonizado auténticas escenas de caos y terror y la circulación ha sido detenida por el gran tráfico. Además, se ha visto a padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre estas acusaciones. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca "eliminar la amenaza existencial" de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

