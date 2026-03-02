La agencia nuclear de la ONU advierte de riesgo de fugas radiactivas en Irán ante los bombardeos de Israel y EEUU

¿Por qué es importante? Por el momento, el órgano internacional no tiene pruebas de daños, pero teme posibles fugas si los bombardeos alcanzan y dañan instalaciones iraníes.

Rafael Grossi, director general del OIEA, ha alertado sobre el peligro real de los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que podrían dañar instalaciones nucleares iraníes y causar fugas radiactivas. Aunque actualmente no hay evidencias de daños, Grossi advierte que una liberación radiológica tendría graves consecuencias, posiblemente requiriendo la evacuación de grandes áreas. A pesar de los intentos de contacto, no han recibido respuesta de las autoridades iraníes. El OIEA, tras una sesión especial solicitada por Rusia, no ha encontrado indicios de ataques significativos, aunque Irán denuncia bombardeos en su planta de Natanz.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha advertido este lunes de la existencia de un peligro real ante los bombardeos de Israel y Estados Unidos. Considera que de alcanzar y dañar instalaciones nucleares iraníes, se pueden producir fugas radiactivas. “Quisiera subrayar que la situación actual es sumamente preocupante. No podemos descartar una posible liberación radiológica con consecuencias graves", ha explicado.

En caso de producirse dichas fugas, la población estaría en peligro, por lo que Grossi no descarta la necesidad de "evacuar áreas tan extensas o incluso mayores que las grandes ciudades". Eso sí, por el momento, la agencia de supervisión nuclear de Naciones Unidas no tiene evidencias de daños en las instalaciones nucleares iraníes.

Además, ha insistido en que "los esfuerzos por contactar a las autoridades reguladoras nucleares iraníes continúan", aunque por el momento no tienen respuesta alguna. "Esperamos que este canal de comunicación indispensable pueda restablecerse lo antes posibl", ha pedido Grossi tras la Junta de Gobernadores, el órgano ejecutivo del OIEA, que celebró una sesión especial solicitada por Rusia.

Sin pruebas de ataques a centrales

En este momento, el órgano internacional no tiene indicios de ataques de importancia de Israel y EEUU contra instalaciones nucleares en Irán. Así lo ha expresado contradiciendo régimen iraní, que denuncia el bombardeo de un centro de enriquecimiento de uranio.

"No hemos visto ataques militares importantes contra las instalaciones nucleares. Estuvimos viendo diferentes imágenes satelitales. Podría haber algo allí, pero nada significativo o comparable de ninguna manera con lo que vimos la última vez", ha dicho, haciendo referencia a los ataques producidos en junio".

Por su parte, el embajador iraní ante el OIEA, Ali Reza Najafi, denunció el domingo diversos ataques contra la gran planta de enriquecimiento de Natanz, en el centro del país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.