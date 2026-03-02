Muertos, encarcelados o asustados: radiografía de la desaparecida oposición en Irán tras 47 años de represión

¿Por qué es importante? Hace un mes Irán vivió la represión más cruenta de unas protestas de su historia, en las que el Gobierno reconoció 3.117 muertos, las ONG documentaron con nombres y apellidos otros 7.000 y, basándose en datos hospitalarios y testimonios de profesionales, la cifra podría superar los 20.000. Junto a los heridos y detenidos en total son 100.000 personas.

Israel ha confirmado ya la destrucción de al menos 600 infraestructuras iraníes repartidas por todo el país. Se trata de ataques clave que van contra el órden público de Irán. Ataques contra toda clase de edificios públicos, en los que comisarías como la de Sanandaj o el Cuartel General de la Guardia Revolucionaria se han visto golpeados. En estos tres días de conflicto la ofensiva se extienden también contra la sede de la Media Luna Roja Iraní o la Central Nuclear de Natanz. Ataques y bombardeos a los que se suman hospitales y colegios.

El plan es acabar con quien puede parar las protestas y que los contrarios al régimen salgan ya a la calle a hacerse como el poder. Ahora la pregunta es si realmente lo van a hacer. Mientras, las calles de Teherán están vacías, no hay ni celebraciones ni protestas.

Hubo también 30.000 heridos, cientos están ciegos por los perdigones de metal que se usaron y más de 50.000 fueron detenidos. A esto se une que las cárceles están llenas de presos políticos. Todo esto hace tan solo un mes. En total son 100.000 personas que ahora mismo, por una razón u otra, no pueden salir a las calles.

A esto se une, además, el miedo a los ataques. En junio, hace solo unos meses, Israel comunicó que estaba haciendo bombardeos quirúrgicos, en los que murieron más de mil civiles en 12 días. La gente tiene miedo y está preocupada mientras el futuro del país está, ahora mismo, en el aire.

Los partidos, sindicatos y organizaciones civiles están descabezados tras 47 años de represión. Además, la situación en las cárceles es muy complicada, este lunes en Al Rojo Vivo la politóloga iraní Nazanin Armanian ha explicado que el pasado sábado los funcionarios de las prisiones dejaron sus puestos de trabajo, por lo que han dejado a los presos sin agua y sin comida provocando una catástrofe humanitaria. Y se espera que el régimen pueda hacer una masacre en las prisiones en los próximos días.

