EEUU dice que Irán "no es Irak" pese a que las excusas que empleó entonces Bush se parecen mucho a las que ahora usa Trump

Pete Hegseth, secretario de Guerra del Gobierno de Donald Trump, es uno de los personajes clave para entender lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Este lunes han destacado dos mensajes suyos. El primero, que Trump tiene "agallas". Y el segundo, que esta guerra no será como la de Irak. "Esto no es Irak. Esto no es infinito. Muchos lo han dicho, pero se necesitan agallas para llevarlo a cabo y nuestro presidente tiene agallas", ha dicho.

Hegseth ha remarcado así que Irán no es Irak, aunque la excusa ahora se parece a la de entonces: acabar con las armas nucleares en Irán, las que se supone que van a conseguir ya, igual que en su día se quiso acabar con las armas de destrucción masiva de Sadam Husein en Irak, y que luego no tenía. El entonces presidente George Bush intentó convencer al Consejo de Seguridad de la ONU. Al final a Bush le dio igual no tener su respaldo y atacó. Ahora Trump no ha hecho ni ese intento.

"Habría tenido armas nucleares hace tres años y las habrían usado, pero no permitiré que eso suceda", ha dicho Trump este lunes. Mientras, en marzo de 2003, Bush se escudaba afirmando lo siguiente: "Este régimen se comprometió a destruir todas sus armas de destrucción masiva. Como condición de finalizar la guerra del Golfo Pérsico en 1991".

Cuando Trump llegó al poder prometió centrarse en EEUU abogando, prácticamente, por no inmiscuirse en la política internacional, ya que decía que eso eran cosas de los demócratas. En apenas un año de mandato, sin embargo, Trump ha atacado Irán, Venezuela, Siria, Nigeria, Somalia y Yemen.

Todos estos países han sido golpeados tras la orden de un presidente que presumía de que durante su mandato no habría ninguna guerra. Un Trump que pedía para sí el Nobel de la Paz y que prometía alejar al mundo de una tercera guerra mundial. "Os lo digo. No vais a tener una guerra conmigo. No vais a tener la III Guerra Mundial conmigo. Os lo digo", aseguraba Trump en noviembre de 2024.

