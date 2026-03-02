Un avión con 180 pasajeros realiza un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles por problemas en el motor

Los detalles Un avión de United Airlines había despegado del aeropuerto y, menos de una hora después, ha vuelto al punto de partida por una incidencia en el motor.

Un avión de United Airlines con destino a Newark tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, de donde había despegado una hora antes con 180 pasajeros a bordo. El vuelo, que partió a las 10:15 de la mañana, regresó y aterrizó de emergencia a las 11:19 debido a problemas en el motor, según confirmó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Imágenes de 'CBS' mostraron a los pasajeros evacuando por los toboganes. La FAA detuvo las operaciones en el aeropuerto durante algunas horas para evaluar la situación. Afortunadamente, nadie requirió atención médica.

Imágenes aéreas de 'CBS' han mostrado a los pasajeros siendo evacuados por los toboganes. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido una parada en tierra en el aeropuerto por algunas horas para evaluar la emergencia.

Pese al susto, ninguno de los pasajeros ha requerido de atención médica.

