Un avión con 180 pasajeros realiza un aterrizaje de emergencia en Los Ángeles por problemas en el motor

Los detalles Un avión de United Airlines había despegado del aeropuerto y, menos de una hora después, ha vuelto al punto de partida por una incidencia en el motor.

Un avión de United Airlines que volaba a Newark (Nueva Jersey) con unos 180 pasajeros ha tenido que realizar este lunes un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, de donde había partido aproximadamente una hora antes.

El vuelo despegó alrededor de las 10:15 de la mañana y dio la vuelta menos de una hora después, realizando un aterrizaje de emergencia alrededor de las 11:19, según el seguidor FlightAware. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha confirmado el incidente, indicando que el avión sufrió problemas en el motor.

Imágenes aéreas de 'CBS' han mostrado a los pasajeros siendo evacuados por los toboganes. La Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido una parada en tierra en el aeropuerto por algunas horas para evaluar la emergencia.

Pese al susto, ninguno de los pasajeros ha requerido de atención médica.

