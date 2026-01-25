Cuidado con los 'deepfakes', las imágenes creadas por inteligencia artificial: estos son algunos trucos para distinguirlas de las reales

Los detalles Aunque a las personas mayores les pueda costar más por no estar acostumbrados a ellas, lo cierto es que a todos nos pueden colar alguna.

Los 'deepfakes' son imágenes creadas por inteligencia artificial que se están volviendo cada vez más comunes en las redes sociales. Estas imágenes, como un supuesto vídeo de Tom Cruise, pueden ser difíciles de distinguir de las reales. Aunque actualmente aún se pueden identificar, pronto será complicado hacerlo. Para ayudar a diferenciarlas, laSexta ofrece algunos consejos: los 'deepfakes' suelen mostrar personas que parpadean menos, tienen pieles demasiado lisas y el interior de la boca puede estar desenfocado. Además, suelen ser vídeos cortos donde solo se sustituye la cara. Ante la duda, es recomendable consultar fuentes oficiales.

Los 'deepfakes' son imágenes generadas por inteligencia artificial que cada vez son más populares en redes sociales. En ellas, podemos encontrar, por ejemplo, un vídeo de un supuesto Tom Cruise como el que aparece en el vídeo principal que acompaña a esta noticia. "De momento, todavía se puede distinguir, pero dentro de poco seguro que no seremos casi capaces", expresa una mujer al respecto, mientras que una joven destaca que cuando se mete en X, todo lo que encuentra es "inteligencia artificial".

Por ello, en laSexta les queremos ofrecer algunos trucos para distinguir las imágenes reales de las falsas. En las 'deepfakes', las personas suelen parpadear menos veces. Además, la mayoría de estos vídeos suelen sustituir solo la cara, por lo que puede no cuadrar con el cuerpo, y suelen ser vídeos cortos.

También hay que fijarse en pequeños detalles, como una piel demasiado lisa, o que el interior de la boca esté desenfocado. Ante la duda, hay que acudir a las fuentes oficiales, ya que distinguir un 'deepfake' en algunos casos puede ser muy complicado.

Salimos a la calle para comprobarlo. Buscamos a usuarios de redes sociales y a personas analógicas. También pueden jugar en casa. Les mostramos imágenes y nos dicen qué creen que es real y qué es inteligencia artificial. Sus respuestas, en el vídeo que aparece sobre estas líneas. Pese a que las personas mayores fallen más por no estar acostumbradas, lo cierto es que a todos nos pueden colar algún 'deepfake'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.