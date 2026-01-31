Ahora

SEXO SIEMPRE CONSENTIDO

Francia pone fin al sexo en matrimonio por obligación: el "deber conyugal" ya no podrá ser alegato de divorcio

¿Por qué es importante? El concepto no se recoge dentro del Código Civil francés, sí el de la convivencia, que ha sido malinterpretada como obligación de mantener relaciones sexuales en el matrimonio. Falta que la apruebe el Senado.

Grafismo sobre la abolición de la ley conyugal en Francia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Francia ha abolido la ley del "deber conyugal" este viernes, una norma más propia del medievo que obligaba a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, lo que podía perpetuar las violaciones. En este sentido, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una reforma para que la falta de sexo no sea causa legal de divorcio. No obstante, para que sea oficial aún debe pasar por el Senado francés.

Cabe destacar que el Código Civil francés recoge cuatro deberes fundamentales dentro del matrimonio: la fidelidad, el sostenimiento, la asistencia y la vida en común. Como es evidente, el "deber conyugal" no aparece reflejado como tal, pero es esta "vida en común", la que muchos jueces han malinterpretado como "convivencia" y, por ende, como obligación de mantener relaciones sexuales en el matrimonio.

Por otra parte, esta reforma ha salido adelante gracias a la presión del caso de Gisèle Pelicot, quien fue violada por decenas de hombres cuando estaba inconsciente por las drogas que le suministraba su marido. Este caso causó tal conmoción en el país galo que en octubre se incluyó el consentimiento en el Código Penal francés, lo que ha ayudado a que este proyecto de ley haya sido aprobado este viernes.

Con todo, y por si a alguna persona le cabe alguna duda en España desde la reforma del Código Penal del 2005 no es necesario alegar nada para divorciarse, ya que se trata de un acuerdo entre los dos cónyuges. Y no está de más resaltar que la libertad sexual ha de ser respetada dentro del matrimonio, ya que de no ser así se estaría incurriendo en el delito de violación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: una menor de 13 años habría sido "obligada a practicarle sexo oral hace 35 años"
  2. La xenofobia 'trumpista' es obscena y no tiene límites: Trump compra miles de almacenes para albergar sin dignidad a casi 200.000 detenidos migrantes
  3. Muere en el hospital una de las heridas en la tragedia de Adamuz: el balance de víctimas mortales se eleva a 46
  4. Españoles, Franco ha vuelto: la verdad tras el régimen criminal que hoy elogian algunos jóvenes
  5. Dos meses de encierro contra la despoblación: la lucha lucense de A Fonsagrada que terminó con antidisturbios y detenciones
  6. Naasón Joaquín García, el 'representante de Dios' para 'La Luz del Mundo' que cumple condena por abuso sexual a menores