Francia pone fin al sexo en matrimonio por obligación: el "deber conyugal" ya no podrá ser alegato de divorcio

¿Por qué es importante? El concepto no se recoge dentro del Código Civil francés, sí el de la convivencia, que ha sido malinterpretada como obligación de mantener relaciones sexuales en el matrimonio. Falta que la apruebe el Senado.

Francia ha eliminado la ley del "deber conyugal", que obligaba a mantener relaciones sexuales en el matrimonio, tras ser aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esta norma, considerada medieval, aún debe ser ratificada por el Senado para ser oficial. Aunque el Código Civil francés incluye deberes como la fidelidad y la vida en común, algunos jueces habían malinterpretado esta última como una obligación sexual. La reforma fue impulsada por el caso de Gisèle Pelicot, víctima de violación por parte de su esposo. En España, desde 2005, no es necesario justificar el divorcio, promoviendo así la libertad sexual en el matrimonio.

Francia ha abolido la ley del "deber conyugal" este viernes, una norma más propia del medievo que obligaba a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, lo que podía perpetuar las violaciones. En este sentido, la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una reforma para que la falta de sexo no sea causa legal de divorcio. No obstante, para que sea oficial aún debe pasar por el Senado francés.

Cabe destacar que el Código Civil francés recoge cuatro deberes fundamentales dentro del matrimonio: la fidelidad, el sostenimiento, la asistencia y la vida en común. Como es evidente, el "deber conyugal" no aparece reflejado como tal, pero es esta "vida en común", la que muchos jueces han malinterpretado como "convivencia" y, por ende, como obligación de mantener relaciones sexuales en el matrimonio.

Por otra parte, esta reforma ha salido adelante gracias a la presión del caso de Gisèle Pelicot, quien fue violada por decenas de hombres cuando estaba inconsciente por las drogas que le suministraba su marido. Este caso causó tal conmoción en el país galo que en octubre se incluyó el consentimiento en el Código Penal francés, lo que ha ayudado a que este proyecto de ley haya sido aprobado este viernes.

Con todo, y por si a alguna persona le cabe alguna duda en España desde la reforma del Código Penal del 2005 no es necesario alegar nada para divorciarse, ya que se trata de un acuerdo entre los dos cónyuges. Y no está de más resaltar que la libertad sexual ha de ser respetada dentro del matrimonio, ya que de no ser así se estaría incurriendo en el delito de violación.

