Gonzalo Bernardos, sobre la multa de la CNMV a Gerard Piqué: "Que haya operado tan a la brava, me resulta muy extraño"

El exfutbolista tendrá que pagar una multa de 200.000 euros por usar información privilegiada para invertir en bolsa. Piqué, con esta operación, obtuvo un rendimiento de 48.000 euros.

Gerard Piqué ha sido multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por invertir en bolsa usando información privilegiada. El exfutbolista conoció con antelación el lanzamiento de una OPA. La multa que va a tener que pagar asciende a los 200.000 euros. Al igual que Piqué, también va a ser sancionado el empresario que compartió esa información con Piqué, José Elías. Para conocer un poco más sobre esta sanción, Más Vale Tarde conecta con Gonzalo Bernardos.

"Al final, todo esto por 48.000 euros que sacó de rendimiento Piqué", comparte Iñaki López con el economista. Bernardos señala que existe la posibilidad de que, aunque el exfutbolista "tenga muchos millones, no quiere desaprovechar una oportunidad".

El economista indica que también deberíamos preguntarnos qué ganaba Elías dándole, supuestamente, esa información. "Y una tercera: la CNMV no coge a nadie, ¿qué han hecho Piqué y Elías para que los cojan?", añade.

Bernardos indica que cuando una persona tiene información privilegiada, "esta persona no compra y vende las acciones, las compra alguien que no es identificable", explica. "Cuando con esa información privilegiada actúa y sabe el día de la OPA lo compra con antelación y, luego, lo vende con diferencia", indica.

Gonzalo señala que, si quisiera ganar mucho dinero, "el chivatazo se lo da a tres o cuatro amigos y, luego, ya pasa cuentas". "Que haya operado tan a la brava, me resulta muy extraño", reflexiona. El economista recuerda que, en otros casos de uso de información privilegiada, "esto es bastante chusco".

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