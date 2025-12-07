Rusia elogia a EEUU y asegura que la nueva estrategia de seguridad de Trump "se corresponde en muchos sentidos" con la suya

Los detalles En este documento, el líder estadounidense advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este domingo que la estrategia de política exterior y de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se corresponde en muchos sentidos" con la visión de Rusia, en declaraciones publicadas este domingo en Telegram.

"El actual Gobierno difiere radicalmente de los anteriores y, por supuesto, el presidente Trump ahora es fuerte en términos de posiciones políticas internas, y esto le da la oportunidad de ajustar el concepto de acuerdo con su visión", dijo Peskov al comentar la estrategia de política exterior y de seguridad nacional de EEUU publicada el pasado jueves.

"Los ajustes a la estrategia estadounidense se corresponden en muchos sentidos con nuestro enfoque", aseguró el portavoz de la Presidencia rusa. "Quizás se pueda esperar que esto sea al menos una modesta garantía de que podremos continuar de forma constructiva nuestro trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania", añadió.

El posible fin de la civilización europea

Es la primera vez que Moscú elogia con tanta efusividad un documento de este tipo de su antiguo enemigo de la Guerra Fría.

Así, Peskov hizo estas declaraciones al programa de televisión 'Moscú. Kremlin. Putin.', cuyo presentador, el periodista Pável Zarubin, adelantó en su canal de Telegram. En su estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, Trump advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas es descrito por el líder republicano como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y pone al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.

