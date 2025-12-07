Australia será el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años: "Seremos invisibles"

Los detalles El Gobierno australiano asegura que la decisión responde a una evidencia científica ya incontestable: el impacto de las redes en la salud mental de los adolescentes, el aumento del acoso digital y la proliferación de contenidos dañinos.

Redes vetadas y jóvenes disgustados. A partir de este miércoles 10 de diciembre cualquier menor de 16 años que intente entrar a Instagram, Facebook, TikTok o YouTube en Australiase encontrará con un mensaje de bloqueo. Su cuenta será cerrada automáticamente y Meta ya ha empezado a notificarlo tras una medida que convierte al país en el primero del mundo en aplicar una prohibición de este calibre.

El Gobierno australiano asegura que la decisión responde a una evidencia científica ya incontestable: el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, el aumento del acoso digital y la proliferación de contenidos dañinos. En solo un año, Australia ha registrado más de 3.400 casos de ciberacoso en menores.

"Habrá síntomas de abstinencia. Los adolescentes estarán disgustados", ha asegurado la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, impulsora del proyecto. Sin embargo, ella lo tiene claro: "Podemos proteger a la Generación Alfa de ser arrastrada al purgatorio por algoritmos depredadores descritos por su propio creador como cocaína conductual".

Asimismo, Wells advierte que esta prohibición no será el final: "Si Linkedin se convierte en un refugio secreto para menores de 16 años, no dudaré en actuar".

Documentos de identidad y vídeos de verificación

Para registrarse, las mencionadas plataformas deberán exigir documentos de identidad o vídeos de verificación. Pero por ahora, la efectividad es incierta. Un joven de 16 años que puso a prueba el sistema lo comprobó en segundos: "Me ha dicho que tengo 29 años". De hecho, las tecnológicas que no logren aplicar medidas sólidas se enfrentarán a multas de hasta 28 millones de euros.

"Siempre habrá una forma de saltárselo", dicen lo jóvenes. Para muchos adolescentes, la medida supone poco menos que el fin del mundo: "Si creéis que la restricción va a funcionar sois estúpidos. Siempre hay una forma de saltársela: una VPN, una cuenta falsa…".

De hecho, muchos ya han comenzado a migrar a redes sociales alternativas que no están incluidas en la lista inicial. Mientras tanto, entre los padres hay apoyo mayoritario: "Me parece fantástico. Estoy muy satisfecha con la iniciativa y es maravilloso que sean líderes mundiales en esto. Aunque tengo curiosidad por ver si realmente será efectiva".

La medida, sin embargo, genera inquietud entre colectivos vulnerables. Una adolescente de 14 años, que pertenece a la comunidad LGTBIQ, resume el problema: "Para algunas estará bien, pero para otras empeorará su salud mental. Estás enviando de vuelta a personas aisladas y solas. Las redes sociales eran el lugar al que recurría cuando necesitaba gente que me comprendiera".

Los expertos alertan de lo mismo: "Cuanto más marginado estés, menos probable es que encuentres apoyo fuera de línea. Y temen que lo que encuentran en internet no sea tan fácil de reemplazar". Tal es el rechazo que incluso ha llegado al Tribunal Superior de Australia. Uno de los afectados defiende: "A todos los jóvenes australianos se nos quitará nuestro derecho constitucional. Seremos invisibles con esta prohibición. Tengo a casi todos mis compañeros en Snapchat".

Este debate hasta ha cruzado las fronteras. La medida ha marcado un punto de inflexión global. Varios eurodiputados han planteado replicar la normativa en la Unión Europea: "Hemos llegado a un momento en el que era necesario algo más contundente", señalaban fuentes parlamentarias.

El 10 de diciembre, cuando entren en vigor los cierres, el país comprobará si esta revolución digital protege a los menores o si los empuja a nuevos rincones oscuros de internet.

