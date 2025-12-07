Ahora

En la isla de Sumatra

Más de 900 muertos en Indonesia por las enormes inundaciones que han asolado el país

Los detalles Los equipo de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otras 392 personas que dan por desaparecidas entre las montañas creadas por el lodo que llegan a cubrir casas enteras.

Imagen aérea de una zona destrozada por las inundaciones en IndonesiaImagen aérea de una zona destrozada por las inundaciones en IndonesiaReuters
Las autoridades de Indonesia han elevado este domingo a 921 los fallecidos por las inundaciones que asolan el norte de la isla de Sumatra, según el último desglose de cifras de la agencia de emergencias.

Los equipo de búsqueda y rescate aún tratan de localizar a otras 392 personas que dan por desaparecidas entre las montañas creadas por el lodo que llegan a cubrir casas enteras en algunas de las regiones más afectadas.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, visitó hoy la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra y una de las más afectadas por el desastre, donde anunció varias medidas de ayuda económica para los afectados. "Las deudas se condonan porque se trata de un evento extraordinario", dijo el presidente a un grupo de agricultores de la aldea Teupin Mane, recoge el canal local 'CNBC'.

Prabowo ha apremiado a las autoridades a acelerar el reparto de ayuda humanitaria y alimentos. En las zonas más remotas y donde todavía no hay acceso por tierra, los equipos usan drones y helicópteros para transportar los víveres.

Además de Indonesia, el país más golpeado por la reciente coincidencia de ciclones en el sur y sudeste de Asia, también se han registrado graves inundaciones en las últimas semanas en Tailandia, con más de 275 fallecidos, y en Sri Lanka, donde los decesos superan los 620.

