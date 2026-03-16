La AIE se muestra dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario": "Todavía tenemos muchas disponibles"

Vista de la refinería de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell en Bayton (Texas, EEUU) en una imagen de archivo .

Los detalles "Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", ha asegurado el director de la Agencia Internacional de la Energía, quien ha hecho hincapié en que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está preparada para liberar más reservas estratégicas de petróleo si es necesario, según su director, Fatih Birol. Recientemente, la AIE decidió liberar 400 millones de barriles para mitigar el impacto de la guerra en Irán. A pesar de esta liberación récord, aún quedan más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia. La guerra ha provocado la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, superando la crisis de 1973. El cierre del estrecho de Ormuz afecta también al gas natural. La liberación de reservas ha tenido un efecto calmante en los mercados, pero no es una solución duradera. La reanudación del tránsito por el estrecho es crucial para estabilizar el comercio energético mundial. La crisis impacta especialmente en economías emergentes de Asia, donde ya se aplican medidas de emergencia. La AIE coordina la liberación de reservas con sus países miembros y continuará trabajando con gobiernos globales para responder a las interrupciones.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", ha asegurado Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por la treintena de sus países miembros. En ese sentido, el director de la AIE ha declarado que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias.

"Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", ha mantenido y ha añadido que, además de los países miembros de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Ha explicado que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Así, ha recordado que en respuesta a la crisis, los países miembros de la AIE decidieron el pasado día 11 la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos en el mercado para compensar la pérdida de suministro.

"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", ha señalado el economista turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque ha advertido de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal. "No es una solución duradera", ha decalcado.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIE. Ha señalado también que el impacto de la crisis ya se está dejando sentir en diversas economías, especialmente en Asia, donde muchos países dependen de las importaciones energéticas.

"Los consumidores más afectados por las interrupciones y la subida de precios están en las economías emergentes y en desarrollo del sur y sudeste asiático", ha precisado Birol, quien ha indicado que en algunos de estos países ya se están aplicando medidas de emergencia.

De esta manera, ha añadido que la liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción.

Birol ha apuntado además que, incluso si el tránsito por el estrecho de Ormuz se reanudara de inmediato, el comercio energético mundial tardará tiempo en normalizarse. "Con la situación de seguridad en Oriente Medio aún muy incierta, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para discutir opciones de respuesta a las interrupciones que estamos viendo", ha concluido.

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