La AIE anuncia la liberación inmediata de las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía

Vista de la refinería de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell en Bayton (Texas, EEUU) en una imagen de archivo .

Los detalles Según una actualización difundida este domingo por el organismo, las existencias procedentes de Asia y Oceanía se van a liberar de forma inmediata y estarán disponibles a partir de este lunes.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de forma inmediata desde Asia y Oceanía, mientras que América y Europa comenzarán a hacerlo a finales de marzo. Esta medida responde al impacto de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, que afecta al 20% del comercio mundial de petróleo. Hasta el momento, los miembros de la AIE han comprometido 271,7 millones de barriles de reservas gubernamentales y otros volúmenes de la industria. La AIE destaca que esta es la sexta acción de emergencia desde 1974 y que la reanudación del tránsito por Ormuz es clave para estabilizar el mercado.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha informado este domingo de que se van a liberar de forma inmediata las existencias procedentes de Asia y Oceanía para poner en el mercado 400 millones de barriles de petróleo mientras que los volúmenes de América y Europa empezarán a llegar a partir de finales de marzo.

Según una actualización difundida este domingo por el organismo, los países miembros ya han presentado sus planes de implementación de la excepcional medida adoptada por el fuerte impacto que está teniendo en el mercado petrolero la guerra en Irán y especialmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo.

Hasta ahora, los miembros de la AIE han comprometido 271,7 millones de barriles de reservas gubernamentales, 116,6 millones de barriles procedentes de reservas obligatorias de la industria y 23,6 millones de otras existencias, según datos actualizados este 15 de marzo.

Por regiones, los países de América aportarán 172,2 millones de barriles de reservas públicas y 23,6 millones adicionales de otras fuentes, con una composición totalmente de crudo. En Asia-Oceanía, los volúmenes comprometidos ascienden a 66,8 millones de barriles de reservas gubernamentales y 41,8 millones de reservas de la industria, con un reparto de 60% de crudo y 40% de productos petrolíferos.

En Europa, los países integrantes de la AIE liberarán 32,7 millones de barriles de reservas públicas y 74,8 millones de reservas obligatorias del sector, compuestos en un 32% de crudo y 68% de productos refinados.

La AIE ha señalado que se trata de la sexta acción colectiva de emergencia adoptada por sus miembros desde la creación del organismo en 1974, tras intervenciones similares en 1991, 2005, 2011 y en dos ocasiones en 2022. El organismo ha advertido que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial.

Aunque la liberación coordinada de reservas constituye el mayor mecanismo de emergencia utilizado hasta ahora y aporta un importante colchón al mercado, la agencia ha subrayado que la reanudación del tránsito normal de buques a través del estrecho de Ormuz será el factor decisivo para restablecer flujos estables de crudo.