Los países de la AIE acuerdan una liberación histórica de reservas de petróleo para frenar los efectos de la guerra de Irán

El contexto La vicepresidenta y ministra Sara Aagesen ha confirmado el apoyo de España a la propuesta de la AIE para llevar a cabo la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia.

La guerra ha generado un aumento de 3.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles para Europa. Para mitigar el impacto, los principales países han decidido liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, una cifra sin precedentes. España, junto a otros países como Alemania y Japón, ha confirmado su apoyo a esta medida. España liberará alrededor de 12 días de sus reservas, que actualmente equivalen a 92 días de consumo. La Comisión Europea coordina una respuesta conjunta y asegura que no hay un riesgo inmediato de desabastecimiento energético en la Unión Europea.

Los 10 días de guerra ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles. Ese es el precio de nuestra dependencia. La subida del petróleo y del gas nos está dejando una factura carísima.

Y para intentar bajar los precios del petróleo, al menos durante un tiempo, los principales países del mundo han decidido abrir sus reservas de petróleo y liberar 400 millones de barriles, una decisión histórica. Se trata de una cifra que nunca antes se había visto y que sustituirá durante aproximadamente un mes lo que no está saliendo por el estrecho de Ormuz por ese bloqueo.

Los miembros de la AIE mantienen actualmente unos 1.200 millones de barriles de reservas de emergencia, además de otros 600 millones de barriles en inventarios de la industria que se mantienen por obligación gubernamental. El plan de liberar 400 millones de barriles superaría ampliamente la anterior intervención récord de 182 millones de barriles desplegada por la AIE al comienzo de la guerra en Ucrania.

Durante su intervención esta mañana en Los Desayunos Informativos de Europa Press, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado el apoyo de España a la propuesta de la AIE para llevar a cabo la mayor liberación de reservas petrolíferas de su historia.

"Por parte de España vamos a apoyar, nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera también apoyamos a que los mercados estén menos tensionados y que otros países, cuyas tensiones van más allá de los precios, puedan tener respuesta en el suministro", ha afirmado la vicepresidenta tercera.

En el caso de España se liberarán alrededor de 12 días ó 12 días y medio de reservas, según ha precisado la vicepresidenta. Aagesen ha precisado que las reservas actuales de España equivalen aproximadamente a 92 días de consumo, por encima del umbral de 90 días que exige la legislación comunitaria para garantizar la seguridad de suministro en caso de crisis energética.

Por su parte, Alemania ya ha confirmado este miércoles que realizará su aportación en respuesta a la petición de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "Accederemos a esta solicitud y haremos nuestra contribución", ha confirmado la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche.

Por otro lado, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha anunciado que el país liberará a partir del próximo 16 de marzo, por iniciativa propia, parte de sus reservas estratégicas de petróleo.

"Sin esperar una decisión oficial sobre la liberación de las reservas internacionales en cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Japón ha decidido tomar la iniciativa en la liberación de sus reservas a partir del 16 de este mes para facilitar la oferta y la demanda en el mercado energético internacional", ha anunciado Takaichi, según recoge la cadena NHK.

Bruselas reúne a los Veintisiete el jueves para coordinar la liberación de reservas

La Comisión Europea ha confirmado este miércoles que el Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea se reunirá mañana para analizar una posible liberación de reservas estratégicas y coordinar la respuesta europea ante la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de recurrir a estos 'stocks' para estabilizar el mercado.

"Nuestro grupo de coordinación del petróleo se reunirá de nuevo mañana en línea", ha indicado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, que ha explicado que el encuentro servirá para intercambiar información entre los Estados miembro y conocer los planes nacionales después de que como la AIE haya confirmado esta tarde la liberación de reservas.

La Comisión ha recordado que, según la normativa europea, cada país debe mantener reservas equivalentes al menos a 90 días de consumo de petróleo y que la liberación de estos 'stocks' corresponde a los gobiernos nacionales, que deben informar al Ejecutivo comunitario si deciden utilizarlos.