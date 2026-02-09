El viento, las olas y la lluvia ponen en aviso a casi toda España con Andalucía, Galicia y Comunitat Valenciana en alerta naranja

Los detalles En Castilla y León, Ávila, León y Salamanca estarán este martes en aviso amarillo por deshielo.

Este martes, 14 comunidades autónomas estarán en aviso por condiciones meteorológicas adversas, según AEMET. Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana alcanzarán el nivel naranja por viento y lluvia. Andalucía, afectada por recientes borrascas, tendrá avisos naranjas en Almería y amarillos en otras provincias. Galicia enfrentará oleaje y lluvias intensas, mientras que Comunidad Valenciana tendrá avisos por viento. Castilla y León destaca por deshielos, con varias provincias en aviso amarillo. En general, España experimentará cielos nubosos y lluvias generalizadas, con temperaturas en aumento y vientos fuertes en diversas regiones. Canarias tendrá cielos despejados, con intervalos nubosos en el norte.

El viento, las olas, los deshielos, las tormentas y, sobre todo, la lluvia, pondrán este martes en aviso a 14 comunidades autónomas (CCAA), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En tres de ellas se llegará al nivel naranja: Andalucía (por viento), Galicia (por lluvia y oleaje) y Comunitat Valenciana (también por viento).

Andalucía ha sido una de las autonomías más afectadas por el tren de borrascas de los últimos días. De cara a este martes, tiene activo un aviso naranja por viento en Almería. Por lo demás, registra dos avisos amarillos por viento en Granada y Jaén; por olas en Almería y en Granada; y por lluvia en Cádiz y Jaén.

Galicia ha sufrido también los impactos del temporal durante las últimas semanas. Este martes registra dos avisos naranja por oleaje en A Coruña y Lugo y un aviso naranja por lluvia en Pontevedra. Al margen de eso, tiene avisos amarillos por precipitaciones en A Coruña y Ourense y por oleaje en Pontevedra.

La tercera comunidad autónoma que registra avisos naranja de cara a este martes es Comunitat Valenciana, que tiene uno activo en Valencia. Las otras dos provincias valencianas también registran avisos por viento, en su caso amarillos.

Como caso destacado, Castilla y León registra varias provincias en aviso amarillos por deshielo: Ávila, León, Salamanca (que también tiene otro por lluvia), Segovia y Zamora.

Más allá de ello, persisten los avisos amarillos por viento, olas, tormentas y, sobre todo, lluvia, en amplias zonas del país. En concreto, hay avisos amarillos por viento en Teruel y Zaragoza; Albacete y Cuenca; Tarragona; y el Altiplano y noroeste de Murcia.

Además, registran avisos amarillos por olas la costa de los litorales asturianos; Mallorca, Ibiza y Formentera; la costa del litoral cántabro; Vizcaya y Guipúzcoa. A su vez, hay avisos amarillos por lluvia en Huesca; Lleida; y Cáceres.

En ciertas zonas se dan avisos amarillos tanto por lluvia como por tormenta: vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya.

Cielos nubosos

Este martes persistirá la situación de circulación atlántica, advectando una masa de aire húmeda y relativamente cálida para la época del año desde el oeste peninsular, de acuerdo con AEMET.

De esta manera, predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península. Aun así, serán menos probables y de carácter débil en la mayor parte de regiones mediterráneas así como en Baleares, donde se esperan intervalos nubosos.

Por zonas, los mayores acumulados están pronosticados para Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental y oeste del Sistema Central y zonas aledañas de las mesetas, donde las precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes e ir acompañadas de forma local de tormenta. Asimismo, también son probables las precipitaciones localmente persistentes en sierras de Andalucía.

Durante esta jornada, sólo se espera nieve en el Pirineo por encima de 1.800 a 2.000 metros.

Sin embargo, sí que se prevén bancos de niebla en regiones de montaña, Galicia, Andalucía occidental y norte y oeste de la meseta Sur. En lo que respecta a Canarias, el archipiélago registrará cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Las temperaturas aumentarán de forma prácticamente generalizada. De hecho, lo harán de manera más acusada las mínimas, mientras que se llegarán a registrar aumentos notables en las máximas en el Ebro y en las mínimas en amplias zonas del centro-norte y mitad este peninsular.

Por lo demás, las máximas en el cuadrante suroeste permanecerán con pocos cambios o registrarán algunos descensos y habrá heladas débiles en el Pirineo.

