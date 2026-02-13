Ahora

"Segundas oportunidades"

Trump indulta a cinco exjugadores de la NFL condenados por perjurio y delitos de drogas

¿Qué ha pasado? El presidente ha indultado a los exjugadores de la Liga de fútbol americano Jon Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y al ya fallecido Billy Cannon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila durante un evento
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Mientras el ICE saca su mano dura en Minnesota, con detenciones arbitrarias y separando a padres y madres de sus hijos, Donald Trump ha abierto la mano con cinco exjugadores de la NFL. Con cinco ex de la Liga de fútbol americano de Estados Unidos a los que ha indultado y sobre los que pesaban condenas relacionadas con drogas y con perjurio.

Todo, porque Trump considera que merecen "segundas oportunidades". Que Jon Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el ya fallecido Billy Cannon se han ganado esa "segunda oportunidad".

Así lo ha anunciado Alice Marie Johnson, quien menciona esas "segundas oportunidades" como parte del compromiso del presidente a personas que ya han cumplido sus condenas y han rehecho sus vidas.

Ya el primer día de su segundo mandato, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluyendo a los acusados de delitos de sedición.

En 2025, Trump también indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que cumplía una condena de 45 años por narcotráfico.

