Rubén del Campo, de AEMET, anuncia el final del tren de borrascas y la llegada del anticiclón: "Oriana será el último vagón"

Rubén del Campo confirma en este vídeo las previsiones que apuntan que, a partir del fin de semana, "entra en juego el anticiclón" y el tren de borrascas llega a su fin. "Parece que hay un cambio de tendencia", afirma.

Más Vale Tarde conecta con Rubén del Campo, portavoz de AEMET, para conocer más detalles con respecto al tiempo que nos espera en los próximos días.

El experto señala en el vídeo sobre estas líneas que estas semanas ha habido "un ritmo trepidante" con una DANA y 14 borrascas, en total 15 sistemas con nombre entre otoño e invierno. "Desde luego es récord absoluto desde que hace diez años se comienzan a nombrar este tipo de sistemas", afirma.

En cualquier caso, del Campo señala que a partir del domingo "entra en juego el anticiclón", lo que significa que es "prácticamente seguro" que hasta mediados de la semana tendremos "un tiempo estable".

Según lo que les dicen los modelos predictivos a largo plazo, "es probable que predomine ese tiempo anticiclón" y que, al ser estable, dure "por lo menos lo que queda de febrero", si bien todavía es pronto para asegurarlo.

Con todo, Rubén afirma que "parece que hay un cambio de tendencia" y que estaríamos ante el final del tren de borrascas que ha azotado la península estas semanas. En este sentido, señala que "Oriana será el último vagón que falta por pasar".

