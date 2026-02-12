La borrasca Nils da paso a Oriana, que traerá más lluvia, nieve y fuertes rachas de viento

Los detalles La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que esta nueva borrasca será, al menos por unos días, la última de gran impacto "de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la llegada de una nueva borrasca llamada Oriana, que traerá rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas este viernes y sábado. Este fenómeno podría ser la última borrasca de una serie que comenzó a finales de diciembre. La borrasca actual, Nils, ha causado inestabilidad en España con lluvias, viento y evacuaciones en Andalucía. Para el jueves, se espera una tregua, aunque 16 comunidades autónomas están en aviso por fuertes vientos, especialmente Cataluña, donde se han suspendido clases y actividades no urgentes. Las temperaturas mínimas y máximas descenderán, aunque el viento de poniente podría elevar las máximas por encima de 20 grados.

Una nueva borrasca "con gran impacto" nombrada Oriana traerá este viernes y el sábado rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.

Así lo ha comunicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red X. Este nuevo fenómeno "puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", señalan.

La actual borrasca Nils extendió la inestabilidad en España con más lluvia, viento y temporal marítimo este miércoles, cuando más de 3.300 personas siguieron evacuadas en áreas de Andalucía y en el noroeste se activaron alertas por riesgo de desbordamiento de ríos.

Para este jueves, se espera que se produzca una tregua con vendaval. Nils estará terminando de pasar por el Mediterráneo, poniendo a 16 comunidades autónomas en aviso por fuertes rachas de viento.

Una de las zonas más afectadas va a ser Cataluña, donde han lanzado un ES-Alert y se han suspendido clases y la actividad sanitaria no urgente por los fuertes vientos.

De esta forma, para esta jornada el viento será lo más importante. Además, podrá haber precipitaciones en Andalucía y en el noroeste.

En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas perdiendo hasta cinco grados en algunas zonas. Las máximas también descienden aunque el viento de poniente seco hará que se disparen por encima de los 20 grados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.