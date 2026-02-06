Temor en Andalucía por el desbordamiento de los ríos: nueve están en nivel rojo y tres de ellos triplican su caudal a la espera de más lluvias

Los detalles Preocupan especialmente el Guadalquivir, que ha llegado a los 10 metros de altura, el río Genil, con cinco veces más caudal de lo habitual, y el Guadalete, con cotas máximas superiores a 6,8 metros.

La situación en Andalucía es crítica debido a la crecida de ríos y embalses, agravada por el paso de la borrasca Leonardo y la llegada de Marta. Más de 30 embalses están descargando agua y nueve ríos están en nivel rojo, con riesgo de desbordamientos. El Guadalquivir, en Almodóvar del Río, alcanzó 10 metros, obligando a desalojar a 1.500 personas en Córdoba. El río Genil y el Guadalete también presentan caudales peligrosos. En Córdoba, el Puente Romano fue cerrado por seguridad. En Málaga, 400 personas han sido evacuadas, y en Granada, se han producido desalojos y rescates. La situación es preocupante con la llegada de más lluvias.

La imparable crecida de los ríos y embalses en Andalucía, donde ya hay más de 11.000 desalojados, es lo que más preocupa ante un temporal que está lejos de terminar. Con la salida de la borrasca Leonardo, este sábado llega Marta, que también traerá precipitaciones a la península.

Andalucía está siendo la comunidad más afectada y actualmente tiene más de 30 embalses que descargan agua de forma masiva para aliviar la presión del agua. Además, nueve ríos de esa comunidad se encuentran en nivel rojo, el de mayor peligrosidad.

Esto advierte de una situación hidrológica muy peligrosa: caudal con posibilidad de desbordamientos e inundaciones en las zonas limítrofes, incluyendo zonas habitadas y carreteras.

Concretamente, hay tres ríos que ya están completamente colapsados y que han llegado a triplicar su caudal en los últimos días. Preocupa especialmente el río Guadalquivir, que ha llegado a los 10 metros de altura a su paso por Almodóvar del Río. En Córdoba capital roza los seis metros y ha obligado a desalojar a 1.500 vecinos.

El río Genil lleva en nivel rojo toda la semana, por eso la curva de ascenso es menor, pero lleva cinco veces más caudal de lo habitual y en Loja ha llegado a los 9,8 metros de altura.

Asimismo, el río Guadalete ha alcanzado cotas máximas superiores a 6,8 metros en la zona de El Puerto de Santa María (Cádiz) y se mantiene por encima de los seis metros a su paso por Jerez de la Frontera.

Alerta en Córdoba

En Córdoba, este viernes era imposible diferenciar dónde empezaba y acababa el río. Cerca de 1.500 personas de la provincia han tenido que salir de sus viviendas, casi todos en la capital, y el desbordamiento ha llegado a muchas zonas de la ciudad.

El Puente Romano ha sido cortado por seguridad, ya que en 24 horas el caudal ha crecido un metro y medio, llegando a los 5,93 metros de altura. Todo ello mientras se espera una crecida aún mayor del domingo al lunes por las precipitaciones de la borrasca Marta.

"Lo que nos preocupa es que no está bajando, viene otra borrasca. La crecida que hemos tenido hoy ya ha hecho que desalojemos 700 viviendas", ha afirmado el alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Cientos de evacuaciones

Esa provincia no ha sido la única que ha continuado afectada por el temporal. En Benaoján (Málaga) la Guardia Civil ha evacuado a 200 vecinos ante el riesgo de inundaciones. La UME también ha tenido que intervenir, rescatando bajo la lluvia y en plena noche a los vecinos.

En total, hay más de 400 desalojados en la provincia de Málaga y localidades como 'El secadero' están inundadas por el desbordamiento de los ríos. En esa provincia ha sido hallado el cuerpo sin vida de la mujer que cayó al río en Sayalonga para rescatar a su perro.

En Granada también se han producido centenares de desalojos, la mayoría en el municipio de Dúdar. Mientras, en Huétor Tájar se han llevado a cabo varios rescates. Al mismo tiempo, los vecinos han pasado el día limpiando el barro que el río Genil ha arrastrado a sus calles, casas y comercios.

