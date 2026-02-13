España, en alerta por la borrasca Oriana con vientos de 100 kilómetros hora, lluvia y nieve

La borrasca 'Oriana' pondrá en aviso mañana a toda España por viento, olas, lluvia y nieve, con 11 CCAA en nivel naranja

Los detalles Se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en Galicia, el Cantábrico y Andalucía, pero también habrá que estar muy atentos a las fuertes rachas de viento, sobre todo en el litoral levantino y en Baleares, y al temporal marítimo.

El paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda con frentes asociados barrerán toda la península, dejando precipitaciones generalizadas, también en Baleares.

Los mayores acumulados se prevén en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas.

Están en naranja Andalucía, por lluvia, viento y temporal marítimo; Asturias, por mala mar y nevadas, y en amarillo por viento; Baleares, por oleaje, y en amarillo por viento; Cantabria, por nieve y temporal marítimo, y en amarillo por lluvia y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Asimismo, han activado avisos de color naranja Castilla y León, por nevadas, y en amarillo por lluvia y viento; Castilla-La Mancha, por viento, y en amarillo por lluvias; Cataluña, por viento y oleaje, y en amarillo por nevadas; Galicia, por oleaje, y en amarillo por lluvias y nevadas; Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, por viento y temporal marítimo.

La Comunidad Valenciana también está en naranja por viento, y en amarillo por temporal marítimo. En el caso de la ciudad autónoma de Ceuta, la alerta naranja es por mala mar y está además en amarillo por viento. A estos territorios se suman con avisos amarillos los siguientes: Aragón, por nevadas y viento; Extremadura, por lluvias y viento; Madrid, por viento; y País Vasco y Canarias, por temporal marítimo y viento.

Las lluvias persistentes seguirán sacudiendo a Grazalema (Cádiz), en alerta naranja; se acumularán más de 110 litros por metro cuadrado en doce horas, que podrán superar incluso los 180 litros por metro cuadrado en 24 horas localmente.

También están en naranja la cordillera cantábrica en la ladera de León por espesores de nieve de más de 20 centímetros en 24 horas desde cotas de 1.000 metros. Se acumularán esas cantidades también en la cordillera de Asturias y Picos de Europa y en Liébana (Cantabria) desde cotas que podrán bajar hasta 600-700 metros al final del día.

Soplarán rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el litoral sur y prelitoral sur de Tarragona y en el interior norte de Castellón. También serán fuertes, de hasta 90 kilómetros por hora en la provincia de Almería, Albacete, Murcia, interior de Alicante, interior sur de Valencia y Melilla. El temporal marítimo que afectará a buena parte de la costa, dejará olas de hasta 8 metros en Baleares y de hasta 7 metros en Galicia.

