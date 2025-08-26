Ahora

Alguna precipitación

España vuelve a su 'naturaleza': bajan las temperaturas en el norte y suben en el resto de la Península

Los detalles Se prevé más nubosidad y algo de precipitación en gran parte del país, con temperaturas que pueden llegar a los 35 grados. Se registrarán fuertes tormentas en el Mediterráneo, preparando al país para el otoño meteorológico que comienza, oficialmente, el 1 de septiembre.

meteo

El país entra en una fase de cambios, puesto que gran parte de la Península vivirá una bajada de temperaturas que irá acompañada de alguna que otra gota. Por ello, estamos pendientes de la gran borrasca, que antes había sido el ex-huracán Erin que llegó a alcanzar la categoría 5. Este sistema frontal es el que entrará dejando algo de lluvia.

Este martes registrará más nubosidad y algo de precipitación en la cornisa cantábrica. Tormentas que pueden crecer a lo largo del día en la zona del Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana a raíz del pequeño embolsamiento de aire frío. Aunque ya se están dejando ver ciertos indicios, el otoño meteorológico comienza, oficialmente, el 1 de septiembre, caracterizado por temperaturas medias.

Por el momento, las temperaturas van a bajar en el norte por las nieblas de advección que se están formado, pero en el centro subirán dejando máximas que superarán los 35 grados en muchos puntos del país. De hecho, Galicia es una de las tres comunidades autónomas con avisos por altas temperaturas, lo que puede empeorar la situación de los incendios forestales de la zona. En Zaragoza, por ejemplo, suben cinco grados más y en Barcelona se registrarán máximas de 30 gradoscon nubes.

