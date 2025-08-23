La llegada de una DANA provocará varios avisos por tormentas este domingo

La entrada de una DANA hará bajar drásticamente las temperaturas este domingo

Los detalles Una DANA irrumpirá en la Península desde Francia, dejando tormentas intensas, granizo y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del noreste del país como Aragón o Cataluña.

Esta madrugada, Cataluña y la Comunidad Valenciana han experimentado un reventón húmedo, anticipando la inestabilidad meteorológica que se espera este domingo en España debido a una DANA procedente de Francia. Las tormentas previstas para mañana activarán avisos amarillos en gran parte del noreste peninsular, con precipitaciones de 15-20 litros por metro cuadrado en Aragón, Cataluña y el norte de Castellón. Las temperaturas descenderán en Canarias y el norte peninsular, sin superar los 30 grados en el Cantábrico, aunque en Ourense y Lugo sí se superarán. En la mitad sur, especialmente en Murcia y Andalucía, se alcanzarán más de 35 grados.

La madrugada de este sábado, varias zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana han vivido un reventón húmedo que les ha servido de previa para la inestabilidad meteorológica que llegará este domingo a España gracias a una DANA proveniente de Francia.

Para el domingo, las tormentas previstas dejarán avisos amarillos en gran parte del noreste peninsular. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan 15-20 litros por metro cuadrado en Aragón, Cataluña, y el norte de Castellón.

Respecto a las temperaturas, se esperan que desciendan en Canarias y en el norte peninsular, no llegando a superar los 30 grados en gran parte de la zona del Cantábrico. Eso sí, en zonas de Ourense y Lugo sí persistirá el calor y se superará esa barrera de los 30 grados en ambas provincias.

También se mantendrán los termómetros en la mitad sur peninsular. Tanto en la Región de Murcia y Andalucía se superarán los 35 grados en las zonas del medio Guadalquivir y en la Vega del Segura.