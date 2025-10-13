Alice todavía no ha terminado: las fuertes lluvias vuelven a Tarragona, Baleares y norte de la Comunidad Valenciana

¿Cómo me afecta? Tanto la Universidad de Valencia como los colegios valencianos de zonas inundables retoman sus clases este martes. En materia de transportes, no hay tan buenas noticias. Adif mantiene cortada la circulación en parte del Corredor Mediterráneo en Tarragona y Castellón.

La DANA bautizada como Alice, que ha azotado durante las últimas horas buena parte de la costa del Mediterráneo, sigue haciendo de las suyas. Se mantienen activos avisos importantes por lluvias y tormentas en Baleares, Cataluñay el litoral sur de la Comunidad Valenciana.

Es más, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado hasta la medianoche de este lunes el aviso rojo por fuertes lluvias en el litoral sur de Valencia. Para avisar a los ciudadanos, se ha enviado desde Emergencias un mensaje del sistema Es-Alert. En él, se recomienda a todo el mundo evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y, en caso de riesgo, buscar zonas altas o subir a pisos superiores.

Además, buena parte del litoral de Cataluña continúa en aviso naranja por las tormentas que Alice volverá a dejar. Porque en lugares como Vinallop, en Tarragona, los bomberos han tenido que improvisar un rescate dentro de un congelador para poner a salvo a una pareja de ancianos.

¿Qué nos esperará en las próximas horas?

Tras todo lo vivido durante el fin de semana y un largo lunes de lluvias, la pregunta clave es: ¿Qué nos deparan las próximas horas?

Y la respuesta es que Alice todavía no ha terminado. Hay que seguir atento al cielo en las mismas zonas, es decir, en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Pues pueden darse nuevas inundaciones en las próximas horas.

Este lunes, el aviso meteorológico subió de naranja a rojo por observación, este martes podríamos volver a tener que subir de naranja a rojo según el nivel de precipitaciones que nos acompañe. En Tarragona, al norte de la Comunidad Valenciana y en Baleares se darán fuertes lluvias que podrían llevarnos de nuevo a la alerta roja.

Pese a ello, tanto la Universidad de Valencia como los colegios del Ayuntamiento de la ciudad reanudan sus clases este martes. La rectora de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre, ha declarado el nivel de emergencia 1 desde las 08:00 horas de este martes, por lo que se recupera la actividad académica presencial. Lo mismo ocurre en los centros educativos valencianos de zonas inundables y de las pedanías del sur.

Por su parte, Baleares también mantiene las clases abiertas para el martes pese a la existencia de una alerta naranja por lluvias. Así lo ha asegurado el jefe del departamento de Emergencias, Aurelio Soto, después del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal y del Plan Inunbal, que se ha reunido este lunes.

Sin embargo, en materia de transportes, no hay tan buenas noticias. Adif mantendrá interrumpida la circulación en parte del Corredor Mediterráneo tras los daños sufridos por Alice. Al menos, se prolonga hasta las 12:00 horas del 14 de octubre el corte en la circulación en varios tramos del Corredor Mediterráneo a su paso por las provincias de Tarragona y Castellón.

Alice en Valencia

Porque, por ejemplo, en Favara, en Valencia, una fortísima tromba de agua ha dejado varias calles de la localidad completamente anegadas. Incluso hemos visto, una vez más, como la fuerza del agua era capaz de arrastrar calle abajo grandes contenedores de basura. Por ello, Favara es uno de los municipios de la provincia de Valencia que se mantiene en alerta roja.

Gandía también ha quedado colapsada por las lluvias, tras acumularse más de 100 litros por metro cuadrado en un par de horas y en menos de doce, casi, el doble. Los efectivos no han parado de trabajar para achicar el agua que ha inundado los bajos, las calles por las que era prácticamente imposible circular y que ha dejado el barranco muy cargado. "¡Madre mía, qué barbaridad!", gritaban los vecinos al ver bajar el barranco lleno de agua.

Las imágenes de los estragos causados por la DANA Alice en Gandía, Valencia

"Se ha desbordado la calle, y ha subido el gua a la acera. La gente tenía el agua por la rodilla", relata una vecina afectada. "Reventaron las tuberías y me salió agua por todos lados. Me entraba de los dos lados y fue un susto bastante grande", recuerda la propietaria de un bar.

En el edificio de Jesús, este lunes han tenido que sacar el agua del garaje con una autobomba. "Es una impotencia absoluta ver como llueve y que no puedes hacer nada", nos dice. Porque los dueños de algunos comercios se quejan de que la alerta les ha llegado tarde, cuando ya tenían el agua encima. "No tragaban las alcantarillas como de costumbre y estaba todo inundado. Horrible".

En Cullera han vivido el impacto de dos rayos sobre unas viviendas del paseo marítimo. Virginia es una vecina del bloque y estaba en casa cuando, tras el impacto, cayeron unos cascotes del edificio desde una altura de diez pisos. "En el mismo momento se subió la tele, de repente, y me asusté". Porque como reconoce, se ha pasado hasta miedo por el aparato eléctrico. "Con los truenos que ha habido, ha sido muy impresionante".

Por todo ello, Emergencias ha vuelto a recordar que, durante la jornada del lunes y extensible al martes, los ciudadanos de las zonas señaladas eviten desplazamientos innecesarios y que busquen zonas altas o pisos superiores

Lo vivido en Cataluña

Pero la DANA Alice no solo ha causado daños en Valencia. Buena parte del litoral de Cataluña continúa en aviso naranja por tormentas. Y, mientras tanto, se han pasado el lunes achicando el agua que ha entrado a las casas por las lluvias de las últimas horas. Así han pasado buena parte de la jornada del lunes los habitantes de Godall, en Tarragona. Han tenido que sacar de nuevo hasta las palas para arrastrar lodo. Y, por si fuera poco, en la tarde del lunes ha caído aún más agua. Tanto que el ayuntamiento ha anunciado por megafonía el corte de una de las vías de entrada al municipio.

Las lluvias torrenciales dejan graves daños en Godall (Tarragona): vehículos arrasados, calles y viviendas inundadas

Los ojos, de nuevo muy fijo y atentos de la crecida de un barranco, en este caso el de la galera en Masdenverya, también en Tarragona. Aunque también se ha mirado y mucho al cielo en Bunyola, en Mallorca; y en Chinchilla de Montearagón, en Albacete.

En Vinallop, en Tarragona, el agua ha llegado hasta un metro de altura. Porque en solo unas horas han caído más de 400 litros por metro cuadrado en algunas zonas, dejando pueblos completamente arrasados ​​por las riadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.