Casas destrozadas, carreteras cortadas y clases suspendidas: las consecuencias de la DANA en Valencia, Cataluña y Baleares

La reciente DANA en España ha dejado un rastro de destrucción en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Inundaciones, coches arrastrados y daños en infraestructuras son el saldo del temporal 'Alice'. En Tarragona, especialmente en Godall, las calles siguen anegadas, con residentes que buscaron refugio en pisos altos. Varias carreteras y tramos ferroviarios permanecen cerrados, afectando el Corredor del Mediterráneo. La DGT aconseja evitar desplazamientos en áreas afectadas. En Cataluña, las clases están suspendidas en cuatro comarcas, mientras que en Baleares y Valencia se han reanudado, aunque con precauciones. Equipos de emergencia trabajan intensamente para restaurar la normalidad.

El paso de la última DANA por España ha dejado su huella en muchas regiones del país. Calles anegadas de barro, electrodomésticos y muebles como chatarra, coches arrastrados, casas y locales destrozados...

Esas son las escenas habituales en algunos puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares por donde ha pasado el temporal 'Alice'.

Las trombas de agua que han arrasado buena parte de la Comunidad Valenciana, Cataluña e también Ibiza. Aunque la mayoría de daños han sido materiales, también hay 18 heridos, ninguno de gravedad.

Además, unas 30 personas han tenido que ser rescatadas 'in extemis'.

Tarragona ha sido una de las provincias más afectadas. En Godall, muchas calles continúan inundadas. Allí, los vecinos todavía recuerdan cómo tuvieron que subir a pisos altos cuando el agua les llegaba al pecho.

Vías afectadas

Allí, se mantienen cortadas por las lluvias las carreteras C-12 de Tortosa y la TV-3443, Amposta. No son las únicas, hay otras tres vías cerradas por las inundaciones: la CV-1486 en El Borseral, Castellón; la CV-306 a la altura de Cullera, en Valencia; y la RM-F29 a la altura de San Javier, en Murcia.

La DGT ha pedido a la población que evite los desplazamientos por las zonas afectadas, ya que en algunas de ellas el temporal incluso ha arrastrado rocas y ha causado daños en las carreteras.

El paso de la DANA también ha afectado a los trenes y se han mantenido cerrados varios tramos del Corredor del Mediterráneo entre Tarragona y Castellón.

Adif informó de que el servicio se restablecería este martes por la tarde, pero decenas de viajeros han pasado horas esperando soluciones.

Clases suspendidas

La Generalitat de Cataluña mantiene la suspensión de las clases y las restricciones de movilidad en cuatro comarcas del sur de Tarragona: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta.

El Govern balear ha decidido que los centros educativos de baleares sí reabran, pese a que en Palma se ha activado en aviso naranja por lluvias y tormentas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia también ha reanudado las clases este martes, aunque se han producido retrasos en algunas líneas del Cercanías.

Los profesionales continúan trabajando a destajo, achicando el agua, arreglando los caminos y vías ferroviarias para que la normalidad pueda volver cuanto antes en estos territorios.

