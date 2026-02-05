¿Por qué se escuchan ruidos en Grazalema tras las intensas lluvias? El geólogo Nahúm Méndez lo explica

El geólogo ha desvelado algunos de los motivos que podrían estar generando los ruidos que se escuchan en el pueblo, señalando que es probable que se estén produciendo por "muchos fenómenos" al mismo tiempo.

Grazalema (Cádiz) ha sido una de las zonas más afectadas en Andalucía por las intensas lluvias. Nahúm Méndez, geólogo y divulgador, explica en Más Vale Tarde cuál es el origen de los ruidos que se están escuchando en el pueblo.

Unos sonidos que ha indicado que pueden producirse por muchos factores como el desprendimiento de rocas. "Pueden no estar cerca, pero produce ruido y vibraciones a larga distancia", aclara.

Además, el efecto de cantidades muy altas de agua sobre el suelo puede hacer que ese movimiento que hace como si fuese un río genere ruido, sobre todo su transporta rocas y sedimentos.

Por otro lado, destaca que no hay que olvidar que también está saliendo agua del subsuelo, las casas están sufriendo daños y se pueden estar produciendo movimientos del terreno y pequeños deslizamientos.

Otro aspecto a tener en cuenta es la "hidrosismicidad". "Cuando llueve cantidades tan altas, en el subsuelo aumenta la presión y rompe la roca, generando temblores", explica. Una situación que también hace que se puedan producir desplazamientos que generen pequeños terremotos. "Tal vez no los percibamos como vibración, pero sí como un ruido", añade.

De esta forma, destaca que los ruidos que se están escuchando pueden deberse a "muchos fenómenos al mismo tiempo".

En cuanto a si los terremotos que se están produciendo en algunas zonas de 2,4 de magnitud pueden afectar a la seguridad de presas y embalses, Nahúm Méndez deja claro que no. "Los embalses están preparados para soportar el terremoto máximo esperable", asegura.

Por tanto, aunque se produzcan muchos terremotos en un periodo corto de tiempo, no suelen ser problemáticos. "Es más la cantidad de agua y que sean capaces de aliviarlo", zanja.

