Sí, pero... El Ejecutivo comunitario también eleva la previsión de inflación en nueve décimas, hasta el 3,9 % este año.

La Comisión Europea mejoró este martes su previsión de crecimiento del PIB español hasta el 2,6 %, dos décimas por encima de su última proyección gracias al impulso que proporcionará la demanda interna y a pesar del conflicto en Oriente Medio, al tiempo que advirtió de que los principales riesgos para la economía están ligados a la escasez de vivienda.

El Ejecutivo comunitario, sin embargo, eleva la previsión de inflación en nueve décimas, hasta el 3,9 % este año, debido a la subida de precios de la energía derivada de la situación geopolítica; y la de déficit público en dos décimas, al 2,6 % del PIB, por el impacto de las medidas adoptadas para paliar ese encarecimiento y las ayudas por las inundaciones en Andalucía y Extremadura.

Las previsiones macroeconómicas de otoño publicadas hoy vuelven a situar a España como la economía que crecerá entre las grandes del euro este año, por encima de Alemania (1,3 %), Italia (1,0%) y Francia (0,4 %), así como del 1,2 % de media en la eurozona.

"A pesar del incierto entorno geopolítico y del lastre que suponen los elevados precios de la energía, la actividad económica seguirá boyante en 2026", apunta la Comisión, que proyecta que el crecimiento se modere después al 2,1 % en 2027, también dos décimas más de lo estimado en mayo, y al 1,9 % en 2028 conforme disminuyan las inversiones del fondo de recuperación poscovid y pierda ímpetu la creación de empleo.

Riesgo por la vivienda

El consumo privado y, en menor medida, la inversión serán los "motores del crecimiento" durante un periodo en el que "los principales riesgos" para la economía española tienen que ver, sobre todo, "con el posible impacto de los persistentes cuellos de botella en el mercado de la vivienda", según el Ejecutivo comunitario.

"Un déficit continuado de oferta en relación con la formación de hogares mantendría elevadas las presiones sobre los precios y podría limitar cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores. Al mismo tiempo, el aumento de los costes de construcción podría lastrar aún más la inversión residencial", explican.

En cuanto al mercado laboral, Bruselas prevé que "los importantes flujos migratorios de entrada, reforzados por la reciente regularización extraordinaria de migrantes" contribuyan a mantener la creación de empleo en 2026, pero espera que se pierda dinamismo en los dos años siguientes dado el menor crecimiento económico.

Así, mantiene que la tasa de paro bajará del 10,5 % el año pasado al 9,9 % en 2026 y al 9,6 % en 2027, la segunda más alta de toda la eurozona, solo por detrás de Finlandia.

España tendrá asimismo una de las tasas de inflación más elevadas del área del euro en 2026, ya que la Comisión Europea ha elevado al 3,9 % su previsión debido al encarecimiento de la energía y las presiones en los precios de los servicios. En 2027 y 2028, el aumento de los precios debería moderarse al 3,3 % y el 2,3 %, respectivamente, conforme disminuye el efecto de los precios de la energía.

Mayor déficit

Bruselas prevé asimismo que el déficit público aumente del 2,4 % en 2025 al 2,6 % del PIB en 2026, dos décimas por encima de la estimación que hizo en mayo pasado. Los servicios comunitarios atribuyen el aumento al coste fiscal de las medidas para aliviar el impacto del conflicto en Oriente Medio, como las reducciones del IVA o las ayudas directas a ciertos sectores, cuyo impacto cifra en un 0,5 % del PIB, así como al de las ayudas adoptadas tras las inundaciones en Andalucía y Extremadura, que añadirían otro 0,3 % al déficit. La evolución "positiva" de los ingresos no llega a compensar esos gastos, añaden.

Para 2027, la Comisión Europea parte de un escenario sin cambio de políticas -dado que España no ha presentado borrador presupuestario por la convocatoria de elecciones- en el que el déficit público se reduciría al 2,2 % gracias al menor coste de las medidas de emergencia. Esto, sumado a la mayor recaudación en impuestos y cotizaciones, debería compensar el aumento del gasto en defensa, pensiones e intereses.

La deuda pública, por su parte, bajará al 99,2 % del PIB este año, dejando atrás la cota del 100 % por primera vez desde 2019, y al 97,7 % en 2027.

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