La letra pequeña de la medida que estudia el Gobierno para los propietarios que suban los alquileres: no es un castigo, sino un desincentivo

Nueva medida del Gobierno para intentar contener los precios de la vivienda. Hace unas semanas aprobó una bonificación para los propietarios que bajen los alquileres. Ahora, está estudiando otra para desincentivar a quienes los suban, aunque esto tiene matices.

En primer lugar, no se trata de un castigo, sino de un desincentivo. Actualmente, los propietarios que destinan su vivienda al alquiler residencial disfrutan de una bonificación del 50% sobre el IRPF, lo que significa que la mitad de lo que ingresan por ese alquiler está bonificado.

Ahora, lo que propone el Ejecutivo es reducir ese porcentaje a los propietarios que suban el alquiler. De esta forma, se reduciría, pero en ningún caso se eliminaría, por lo que seguirían beneficiándose aunque en menor medida.

De momento, es solo un propuesta con la que ni siquiera Sumar está de acuerdo, ya que desde la formación critican que se sigue beneficiando a los propietarios, e insisten en que lo que hay que hacer para congelar los precios es prorrogar los contratos que vencen este año.

Por su parte, fuentes de ERC han señalado a laSexta que "se están valorando alternativas para desatascar la recaudación del IRPF, que permitirían avanzar con el Consorcio de Inversiones". "Las negociaciones presupuestarias, llegado el caso, empezarán cuando se den las condiciones necesarias, algo que por ahora no se produce", han señalado.

De esta forma, desde Esquerra han defendido que "la recaudación IRPF y el consorcio de inversiones son dos compromisos que deben cumplirse" y han asegurado que están "trabajando todas las vías para hacerlos realidad". "El caos de Rodalies ha hecho evidente la necesidad de inversiones en Cataluña y ha abierto una oportunidad de acelerar el consorcio de inversiones", han concluido.

