La subida del SMI sigue sin ser suficiente para muchos: "Los salarios no están a la altura"

Según los datos del último trimestre, la tasa de ahorro en los españoles ha caído al 4,6%, es decir, que se ahorran 46 euros de cada 1.000.

Este lunes se formaliza la firma entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT que harán subir el Salario Mínimo Interprofesional un 3,1%. Aunque eso no quiere decir que ahora vayan a ser sueldos que contenten a la sociedad.

"Antes con 50 euros llenabas un carro grande, ahora llenas el carro pequeñito", comenta una persona sobre el encarecimiento de los alimentos. Tampoco la vivienda o salir a cenar son alternativas viables para aquellos que van justos a final de mes.

Todas estas respuestas no son excusas para no hacerlo, ni siquiera es una visión pesimista, porque aunque suba el SMI lo hace en una burbuja: "Lo que cuesta hoy en día vivir, los salarios no están a la altura".

Y esta situación se ve en cuanto ahorramos. Por ejemplo, los últimos datos del último trimestre reflejan una caída de la tasa de ahorro al 4,6%. Es decir, si ganamos 1.000 euros nos gastamos 954 y solo ahorramos 46. Esto nos deja una solución: cortarnos de muchas cosas.

Parece que es el único camino, obligarnos a restringir la vida. El ocio huye mientras los cálculos para llegar a fin de mes se convierte en el único pasatiempo. Y si hablamos de vivir con la nueva subida del SMI, con 1.221 euros al mes: "No, no. Con ese dinero ni de coña. Vamos...no, no, no"

Porque parece que ahora estamos en una sociedad que vive para los precios en vez de los precios vivir para la sociedad.

