El precio medio del alquiler se dispara un 46% desde 2021: cinco comunidades autónomas superan ese porcentaje

Los detalles La comunidad que ha experimentado un mayor aumento es Madrid, hasta un 80% más caro que en 2021. A la capital española le siguen Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia.

En los últimos cinco años, el precio medio de alquiler en España para un inmueble de 90 metros cuadrados ha aumentado un 46,06%, pasando de 884 euros en enero de 2021 a 1.291 euros a principios de este año, según Pisos.com. Las comunidades con mayores incrementos son Madrid (80,19%), Baleares (70,21%), Cataluña (63,70%), Castilla-La Mancha (60,85%) y Comunidad Valenciana (52,93%), impulsadas por la presión turística y la falta de vivienda. En contraste, La Rioja (3,96%), Extremadura (23%) y Cantabria (32,55%) han tenido aumentos más moderados, mientras que Navarra ha visto una caída del 8,41%. Provincias como Soria y Palencia lideran los incrementos, aunque partieron de precios bajos.

El precio medio de alquiler en España por un inmueble tipo de 90 metros cuadrado ha aumentado un 46,06% en los últimos cinco años, pasando de 884 euros en enero de 2021 a 1.291 euros al arranque de este año, según un estudio del portal inmobiliario Pisos.com.

Según el informe, cinco comunidades autónomas destacan con incrementos superiores al 50% en los últimos cinco años: Madrid, con un 80,19% más, hasta los 1.963 euros; Baleares, con 1.680 euros (70,21%); Cataluña, 1.478 euros (63,70%); Castilla-La Mancha, con 743 euros (60,85%); y Comunidad Valenciana, con 975 euros (52,93%).

Estas regiones, impulsadas por la presión turística, el crecimiento de las grandes ciudades y la falta de vivienda disponible en alquiler, han registrado los mayores aumentos.

"La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, situando a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo", ha explicado el portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

En el lado opuesto, las comunidades con incrementos más moderados han sido La Rioja (3,96%); Extremadura (23%) y Cantabria (32,55%). Únicamente Navarra ha experimentado una caída al retroceder el precio un 8,41%.

Soria, Palencia y Madrid lideran los incrementos

Los mayores incrementos por provincias están liderados por Soria (115,64%); Palencia (81%); Madrid (80,19%); Salamanca (75,75%); A Coruña (74,99%); Málaga (71,34%); Islas Baleares (70,21%); Granada (65,21%) y Ciudad Real (63,34%).

Cabe destacar que tres provincias han experimentado caídas de precios en el último lustro: Ourense (-10,31%), Navarra (-8,41%) y Jaén (-6,67%).

"Los datos de provincias del interior como Soria o Palencia reflejan crecimientos porcentuales muy elevados, aunque es importante contextualizarlos: partían de precios muy bajos y siguen siendo de las zonas más asequibles del país", ha matizado Font.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.