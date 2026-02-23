El IBEX se apunta un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos

¿Por qué es importante? El selectivo español arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico.

El IBEX 35 inició la última semana del mes con un incremento del 0,56%, alcanzando un nuevo máximo histórico de 18.288,7 puntos. Este avance se produjo a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Donald Trump y el anuncio de un arancel global del 15%. En la jornada, solo nueve valores cerraron en negativo, destacando Indra, Amadeus y Acciona Energía. Por otro lado, ArcelorMittal, Telefónica y Endesa lideraron las subidas. Entre los grandes, Santander subió un 1,6% y BBVA un 1,03%, mientras que CaixaBank permaneció estable. La prima de riesgo mejoró, situándose en torno a los 41 puntos básicos.

El IBEX 35 arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos. El selectivo español suma su segunda jornada consecutiva en verde pese a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) de anular los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, y el anuncio de este de uno global del 15%.

En la jornada de este lunes, apenas nueve valores acabaron en terreno negativo. Entre estos, los que tuvieron peor desempeño fueron Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%) y Acciona Energía (-1,74%).

La parte en verde de la tabla quedó conformada por 25 valores, entre los que destacaron como más alcistas ArcelorMittal (+2,99%), Telefónica (+1,96%) y Endesa (+1,72%). CaixaBank quedó en tablas. Entre los grandes del IBEX, Inditex, el de mayor capitalización, no pudo capear las pérdidas y cedió un 0,38%.

Entre el resto, Santander subió un 1,6% cuando faltan dos días para que presente su estrategia, las acciones de BBVA mejoraron un 1,03% y las de Iberdrola subieron un 0,43%. CaixaBank se quedó en equilibrio. La prima de riesgo mejoraba al bajar algo más de un 1% y oscilaba en el entorno de los 41 puntos básicos.

