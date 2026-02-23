Ahora

El IBEX se apunta un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos

¿Por qué es importante? El selectivo español arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico.

Imagen de este lunes de la Bolsa de Madrid. Imagen de este lunes de la Bolsa de Madrid. Vega Alonso - EFE
El IBEX 35 arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos. El selectivo español suma su segunda jornada consecutiva en verde pese a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) de anular los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, y el anuncio de este de uno global del 15%.

En la jornada de este lunes, apenas nueve valores acabaron en terreno negativo. Entre estos, los que tuvieron peor desempeño fueron Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%) y Acciona Energía (-1,74%).

La parte en verde de la tabla quedó conformada por 25 valores, entre los que destacaron como más alcistas ArcelorMittal (+2,99%), Telefónica (+1,96%) y Endesa (+1,72%). CaixaBank quedó en tablas. Entre los grandes del IBEX, Inditex, el de mayor capitalización, no pudo capear las pérdidas y cedió un 0,38%.

Entre el resto, Santander subió un 1,6% cuando faltan dos días para que presente su estrategia, las acciones de BBVA mejoraron un 1,03% y las de Iberdrola subieron un 0,43%. CaixaBank se quedó en equilibrio. La prima de riesgo mejoraba al bajar algo más de un 1% y oscilaba en el entorno de los 41 puntos básicos.

