El IBEX se apunta un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos
¿Por qué es importante? El selectivo español arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico.
El IBEX 35 arrancó la última semana del mes con una subida del 0,56% este lunes que le condujo a un nuevo máximo histórico en los 18.288,7 puntos. El selectivo español suma su segunda jornada consecutiva en verde pese a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) de anular los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, y el anuncio de este de uno global del 15%.
En la jornada de este lunes, apenas nueve valores acabaron en terreno negativo. Entre estos, los que tuvieron peor desempeño fueron Indra (-3,15%), Amadeus (-2,98%) y Acciona Energía (-1,74%).
La parte en verde de la tabla quedó conformada por 25 valores, entre los que destacaron como más alcistas ArcelorMittal (+2,99%), Telefónica (+1,96%) y Endesa (+1,72%). CaixaBank quedó en tablas. Entre los grandes del IBEX, Inditex, el de mayor capitalización, no pudo capear las pérdidas y cedió un 0,38%.
Entre el resto, Santander subió un 1,6% cuando faltan dos días para que presente su estrategia, las acciones de BBVA mejoraron un 1,03% y las de Iberdrola subieron un 0,43%. CaixaBank se quedó en equilibrio. La prima de riesgo mejoraba al bajar algo más de un 1% y oscilaba en el entorno de los 41 puntos básicos.
