El legado de éxitos (y un fracaso) de Yolanda Díaz: una reforma laboral, cifras récord de empleo, subidas del SMI y el fin de los falsos autónomos

Yolanda Díaz ha anunciado que cuando termine la legislatura no volverá a presentarse como candidata. En una carta abierta ha explicado que ha sido una decisión muy meditada. Una decisión que ya ha comunicado a Sumar y también al presidente del Gobierno. Cree que es el momento de dar un nuevo impulso a ese espacio de la izquierda después de haber sido prácticamente todo en política. En 2020 entra en el gobierno, primero como ministra de Trabajo y después, con la salida de Pablo Iglesias, también como vicepresidenta. Y si algo ha conseguido en estos años Yolanda Díaz ha sido mejorar la vida de los trabajadores. Su pelea política se ha centrado bajar el paro y subir los salarios.

Su frase estrella en el Congreso en los últimos años ha sido, sin duda, el ya famoso "le voy a dar un dato". Se ha convertido en hechos al frente de su ministerio. Casi recién estrenada la cartera llegó la pandemia y gracias a los ERTE se lograron preservar millones de empleos. "Hemos salvado 550.000 empresas y hemos salvado a 3.600.000 trabajadores", resaltó ella misma en octubre de 2022.

También logró sacar adelante la reforma laboral, el compromiso central de la coalición para reducir la temporalidad y los despidos. Fue en una votación ajustadísima en la que se equivocó en el voto un diputado 'popular'.

En estos más de cinco años ha alcanzado cifras récord de empleo, hasta las casi 22 millones de personas trabajando, y ha reducido la tasa de paro más de cinco puntos hasta situarla por debajo del 10%. "Estos datos no son propaganda. Son personas. Son familias", reivindicó en el Congreso en febrero de 2022.

Todo esto, a pesar de los que creían que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sería un lastre "No destruye empleo, lo que destruye el salario mínimo es pobreza", afirmó este mismo mes. Sin duda, este ha sido otro de sus hitos como ministra. Díaz ha subido el SMI en siete ocasiones, la última vez hace solo unos días hasta los 1.221 euros.

Otro de sus empeños logrados ha sido acabar con los falsos autónomos gracias a la 'ley Rider'. Sin embargo, hay una promesa que se quedará en palabras. "Vamos a sacar adelante la reducción de la jornada laboral para ganar tiempo de vida", dijo en febrero del pasado año. Y, a pesar de que seguirá al frente del ministerio hasta que acabe la legislatura, esto se irá sin conseguirlo.

