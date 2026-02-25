Consumo prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

Los detalles Consumo plantea prohibir todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, y ampliar esta prohibición a los menores de 18 años en el caso de las bebidas con más de 32mg de cafeína por cada 100ml.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado una normativa que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y, para aquellas con más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml, la prohibición se extenderá a menores de 18 años. Esta medida cuenta con un amplio apoyo social, con un 88,3% de jóvenes entre 18 y 35 años a favor. Además, Bustinduy ha destacado la importancia de regular la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores, ya que el 80% de la población cree necesaria esta restricción. Estas iniciativas buscan proteger la salud infantil y combatir la obesidad, alineándose con recomendaciones de organismos sanitarios internacionales y prácticas adoptadas en otros países europeos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, y que esta prohibición se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Así lo ha detallado el ministro desde Barcelona, antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil con programas de promoción de la salud.

Bustinduy ha recalcado que esta medida cuenta con un amplio apoyo social, en referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición.

Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.

Asimismo, esta iniciativa va en línea, según recuerda el Ministerio, con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; y con normativa que se implanta ya en España por algunos gobiernos autonómicos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que -a juicio de Consumo- refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado.

Limitación de la publicidad de alimentos no saludables

En paralelo a esta medida, Bustinduy ha recordado que desde Consumo se pondrá en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niñas, niños y adolescentes. "Son anuncios nocivos para su salud", ha dicho, y ha asegurado que estas medidas responden a un "clamor social".

Y es que el citado barómetro de la AESAN refleja también un amplio respaldo social a la necesidad de proteger la salud infantil ante prácticas publicitarias que fomentan el consumo de alimentos y bebidas con un perfil nutricional no saludable. Por ejemplo, casi el 80% de la población cree que habría que prohibir la publicidad de alimentos no saludables a menores. Y esto se suma o otros datos, preocupantes en palabras del ministro, como el de que en España cada niño reciba más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que significa que recibe casi 11 anuncios de este tipo al día, 30 si se agregan otros canales de comunicación.

Bustinduy ha remarcado la importancia de proteger a la población infantil y adolescente de este tipo de anuncios y de que, de esta manera, nuestro país de un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos sanitarios como la OMS o la AESAN, que recalcan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional, también como una de las claves para atajar la obesidad infantil, un problema que en España afecta especialmente a las familias con menos recursos.

"En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables", ha alertado Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España. "Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país", ha asegurado el ministro y ha defendido la acción normativa en este ámbito como una "cuestión de salud pública" y para “garantizar los derechos de la infancia", aunque eso implique, ha dicho, "poner coto a los poderosos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.