Nuevo máximo
El IBEX cierra por encima de 18.000 puntos por primera vez en su historia
¿Por qué es importante? El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 234,3 puntos, ese 1,31%, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos.
Resumen IA supervisado
La bolsa española ha experimentado un incremento del 1,31% este lunes, alcanzando un nuevo récord por encima de los 18.100 puntos, impulsada por los bancos y el avance de los mercados europeos y Wall Street. El IBEX 35 ganó 234,3 puntos, situándose en 18.115,2 puntos, revalorizándose un 4,66% en el año. En Europa, Londres subió un 1,15%, Fráncfort y Milán un 1,05%, y París un 0,67%. Wall Street inició con caídas pero cerró al alza, contribuyendo al nuevo máximo histórico de la bolsa española. Destacaron las subidas de Banco Santander y ArcelorMittal, mientras que Repsol e Iberdrola experimentaron caídas. La rentabilidad de la deuda española a largo plazo disminuyó ligeramente.
* Resumen supervisado por periodistas.
La bolsa española ha subido este lunes el 1,31% y ha terminado con un nuevo récord, por encima de los 18.100 puntos, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street. El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 234,3 puntos, ese 1,31%, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos. De esta manera, este año se revaloriza el 4,66%. En Europa, con el euro a 1,1801 dólares y una caída del 0,42 %, Londres subió el 1,15 %; Fráncfort y Milán el 1,05 cada uno, y París el 0,67 %.
Después de cerrar la semana pasada en el máximo de 17.880,9 puntos, la bolsa iniciaba este mes con pequeñas caídas que seguían al descenso de Wall Street el viernes y de las plazas asiáticas en esta jornada. En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones bajó el viernes el 0,36%, hasta 48.892 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,43%, hasta 6.939 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,94%, hasta 23.461 enteros.
La recogida de beneficios, también azuzada por las nuevas amenazas vertidas contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, duraba poco y la bolsa subía y se encaminaba a 17.900 puntos. Había mejorado el mes pasado la actividad manufacturera en Japón, China, y en la zona euro, así como en Alemania, Reino Unidos, Francia e Italia.
La bolsa seguía con su avance y a media sesión superaba el nivel de 18.000 puntos, un poco antes de la apertura de Wall Street. Wall Street abría con una caída del 0,25% pero cambiaba de tendencia y subía el 0,9% al cierre nacional. Había mejorado la actividad manufacturera estadounidense el mes pasado. Con este apoyo, así como con el avance de las plazas europeas y de la banca, que ha ganado el 2,35% media, la bolsa española alcanzaba un nuevo máximo histórico al cierre por encima de 18.100 puntos.
El barril de petróleo de Brent perdía en torno al 5% y se negociaba a 66,04 dólares. De los grandes valores, ha destacado la subida del 2,49% del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que BBVA ganó el 2,14%, Telefónica el 1,02% e Inditex el 0,91%. Bajaron Repsol, el 1,18% (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18%.
La mayor subida del IBEX correspondió a ArcerlorMittal, el 3,92%; IAG avanzó el 3,63%, Unicaja el 3,05% y Banco Sabadell el 2,75%. Solaria encabezó las pérdidas del IBEX (-2,47%), Endesa cedió el 1,38%, con Repsol a continuación, seguida de Acciona Renovables, que perdió el 1,03% e Indra el 0,73%. En el mercado continuo destacaron la subida del 5,31% de Adolfo Domínguez y la bajada del 4,8% de Berkeley.
La rentabilidad de la deuda española a largo plazo bajó dos centésimas, hasta el 3,23% y la prima de riesgo con Alemania terminó el 36,4 puntos básicos. El oro aminoraba su caída y se cambiaba a 4.665,6 dólares, con un descenso cercano al 5%, mientras que la plata bajaba el 8%, hasta 78 dólares. El bitcóin ganaba el 3,35% y se negociaba a 78.990 dólares.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.