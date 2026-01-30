El 'boom' del aguacate mata a la corbata y conquista la lista oficial de la compra, según el INE

Los detalles El criterio es claro: si los ciudadanos gastan más de un euro por cada mil en un producto, este entra en la base; si deja de comprarse de forma significativa, desaparece.

El aguacate ha alcanzado tal popularidad que ha sido incluido en la lista oficial de la compra elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se actualiza cada cinco años para reflejar los productos más representativos del consumo en los hogares. Este reconocimiento se debe a su creciente presencia en supermercados y cocinas, siendo un favorito tanto en guacamole como en desayunos. La lista, que ha pasado de 462 a 487 productos, también ha incorporado otros productos como arándanos y cervezas con limón, mientras que artículos como corbatas y pañuelos de tela han sido eliminados debido a su disminución en el consumo.

Este reconocimiento confirma lo que se ve en supermercados y cocinas y es que este alimento ha conquistado por igual a jóvenes y mayores, ya sea en forma de guacamole o como imprescindible del desayuno.

La inclusión del aguacate no es casual sino que cada cinco años se actualiza esta lista que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge los productos y servicios más representativos del consumo de los hogares.

Más de un euro por cada mil

El criterio es claro: si los ciudadanos gastan más de un euro por cada mil en un producto, este entra en la base; si deja de comprarse de forma significativa, desaparece. En la última revisión, la lista ha pasado de 462 a 487 productos, es decir, 25 incorporaciones nuevas.

Junto al aguacate irrumpen con fuerza otros artículos que reflejan cambios en nuestros hábitos, como los arándanos, los refrescos de té, las cervezas con limón o incluso las radiografías. El envejecimiento de la población y las largas listas de espera en la sanidad pública han hecho que muchas personas recurran a servicios privados, aumentando este gasto.

Eso sí, también hay productos que salen. Entre ellos, las corbatas, cuyo uso se ha reducido de forma notable, y los pañuelos de tela de toda la vida, cada vez más sustituidos por los desechables.

Observar estas actualizaciones es una forma de viajar por nuestra historia reciente. La entrada de la cirugía estética en 2007, la desaparición del CD en 2017, los ordenadores desplazando a las máquinas de escribir o el creciente peso de los teléfonos móviles en nuestro gasto diario son solo algunos ejemplos.

